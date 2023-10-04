https://ria.ru/20231004/bishkek-1900498967.html

Во время спецоперации в Бишкеке ликвидировали криминального авторитета

Во время спецоперации в Бишкеке ликвидировали криминального авторитета - РИА Новости, 04.10.2023

Во время спецоперации в Бишкеке ликвидировали криминального авторитета

Известный в Киргизии криминальный авторитет Камчы Асанбек был убит в ходе спецоперации в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:14

2023-10-04T17:14

2023-10-04T17:19

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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Известный в Киргизии криминальный авторитет Камчы Асанбек был убит в ходе спецоперации в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение К. Асанбека… Последний, игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, ответным огнем силовиков криминальный авторитет был убит. Других пострадавших, по данным ГКНБ, в ходе спецоперации не было. Ранее в киргизском сегменте социальных сетей появилась информация о спецоперации со стрельбой в центре Бишкека. Камчы Асанбек (он же Камчыбек Кольбаев) был известен в криминальных кругах СНГ как Коля Киргиз.

https://ria.ru/20230703/vymogatelstvo-1882026564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бишкек, киргизия