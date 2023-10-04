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Во время спецоперации в Бишкеке ликвидировали криминального авторитета - РИА Новости, 04.10.2023
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17:14 04.10.2023 (обновлено: 17:19 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/bishkek-1900498967.html
Во время спецоперации в Бишкеке ликвидировали криминального авторитета
Во время спецоперации в Бишкеке ликвидировали криминального авторитета - РИА Новости, 04.10.2023
Во время спецоперации в Бишкеке ликвидировали криминального авторитета
Известный в Киргизии криминальный авторитет Камчы Асанбек был убит в ходе спецоперации в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:14
2023-10-04T17:19
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киргизия
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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Известный в Киргизии криминальный авторитет Камчы Асанбек был убит в ходе спецоперации в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение К. Асанбека… Последний, игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, ответным огнем силовиков криминальный авторитет был убит. Других пострадавших, по данным ГКНБ, в ходе спецоперации не было. Ранее в киргизском сегменте социальных сетей появилась информация о спецоперации со стрельбой в центре Бишкека. Камчы Асанбек (он же Камчыбек Кольбаев) был известен в криминальных кругах СНГ как Коля Киргиз.
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в мире, бишкек, киргизия
В мире, Бишкек, Киргизия
Во время спецоперации в Бишкеке ликвидировали криминального авторитета

Во время спецоперации в Бишкеке застрелили криминального авторитета Асанбека

© Sputnik / Жоомарт Ураимов | Перейти в медиабанкСотрудник киргизской полиции в Бишкеке
Сотрудник киргизской полиции в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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Сотрудник киргизской полиции в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Известный в Киргизии криминальный авторитет Камчы Асанбек был убит в ходе спецоперации в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.
«
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение К. Асанбека… Последний, игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, ответным огнем силовиков криминальный авторитет был убит. Других пострадавших, по данным ГКНБ, в ходе спецоперации не было.
Ранее в киргизском сегменте социальных сетей появилась информация о спецоперации со стрельбой в центре Бишкека.
Камчы Асанбек (он же Камчыбек Кольбаев) был известен в криминальных кругах СНГ как Коля Киргиз.
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