https://ria.ru/20231004/bishkek-1900498967.html
Во время спецоперации в Бишкеке ликвидировали криминального авторитета
Во время спецоперации в Бишкеке ликвидировали криминального авторитета - РИА Новости, 04.10.2023
Во время спецоперации в Бишкеке ликвидировали криминального авторитета
Известный в Киргизии криминальный авторитет Камчы Асанбек был убит в ходе спецоперации в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:14
2023-10-04T17:14
2023-10-04T17:19
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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Известный в Киргизии криминальный авторитет Камчы Асанбек был убит в ходе спецоперации в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение К. Асанбека… Последний, игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, ответным огнем силовиков криминальный авторитет был убит. Других пострадавших, по данным ГКНБ, в ходе спецоперации не было. Ранее в киргизском сегменте социальных сетей появилась информация о спецоперации со стрельбой в центре Бишкека. Камчы Асанбек (он же Камчыбек Кольбаев) был известен в криминальных кругах СНГ как Коля Киргиз.
https://ria.ru/20230703/vymogatelstvo-1882026564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бишкек, киргизия
Во время спецоперации в Бишкеке ликвидировали криминального авторитета
Во время спецоперации в Бишкеке застрелили криминального авторитета Асанбека
БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Известный в Киргизии криминальный авторитет Камчы Асанбек был убит в ходе спецоперации в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.
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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение К. Асанбека… Последний, игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, ответным огнем силовиков криминальный авторитет был убит. Других пострадавших, по данным ГКНБ, в ходе спецоперации не было.
Ранее в киргизском сегменте социальных сетей появилась информация о спецоперации со стрельбой в центре Бишкека.
Камчы Асанбек (он же Камчыбек Кольбаев) был известен в криминальных кругах СНГ как Коля Киргиз.
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