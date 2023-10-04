https://ria.ru/20231004/belgorod-1900405905.html

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 80 раз

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 80 раз - РИА Новости, 04.10.2023

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 80 раз

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 80 раз, в том числе три села в Грайворонском горокруге были... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:42

2023-10-04T12:42

2023-10-04T12:42

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

корочанский район

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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 80 раз, в том числе три села в Грайворонском горокруге были обстреляны из РСЗО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 3 октября: 86 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, в том числе два взрывных устройства были сброшены с дрона. Как ранее информировал глава области, по предварительным данным, над Белгородом, Белгородским и Корочанским районах сбили 19 объектов. За отчетный день пострадавших нет, различные повреждения получили 10 частный дом, административное здание, 7 автомобилей, газопровод и ЛЭП. "В результате работы системы ПВО над Белгородом пострадавших нет. Незначительные повреждения выявлены в одном из административных зданий: посечен фасад и разбито окно. Также повреждена газовая труба в здании гостиничного комплекса – утечка газа уже ликвидирована", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе над селом Головино сбит беспилотник самолетного типа. По селу Солнцевка, Журавлевка и Нехотеевка выпущено в сумме 17 артиллерийских снарядов. Также в Нехотеевке с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. После работы ПВО в селе Шишино выявлены разрушения в одном домовладении и 3 автомобилях. В Валуйском округе 4 раза из миномета обстрелян хутор Бабка. По данным главы области, в Грайворонском округе по окраинам сел Пороз, Дроновка, Смородино, Сподарюшино и Козинка выпущено в сумме 15 минометных снарядов, по окраине села Безымено – 3 снаряда из РСЗО. Также из РСЗО один раз обстреляли село Замостье. Различные разрушения выявлены в 4 частных домовладениях и поврежден один автомобиль. По селу Гора-Подол выпущено 7 снарядов из РСЗО и один минометный снаряд. Из них 3 снаряда были сбиты системой ПВО. В пяти частных домовладениях зафиксированы различные разрушения, повреждены газопровод, ЛЭП и два автомобиля, сказал губернатор. "В Шебекинском округе из ствольной артиллерии обстрелян город Шебекино – зафиксировано 13 прилетов. Никто не пострадал. Поврежден один автомобиль. По селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных снарядов, по селам Середа и Муром – 8 и 5 минометных снарядов соответственно", - добавил Гладков. В Краснояружском районе, по словам главы региона, на окраине поселка Прилесье с БПЛА сброшено взрывное устройство. Окраина села Колотиловка три раза попала под артиллерийский обстрел. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231004/obstrel-1900323413.html

https://ria.ru/20231003/shebekino-1900094704.html

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корочанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, корочанский район