ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 80 раз
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 86 снарядов за сутки
© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкОсколки снаряда в Белгородской области после обстрела ВСУ
Осколки снаряда в Белгородской области после обстрела ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 80 раз, в том числе три села в Грайворонском горокруге были обстреляны из РСЗО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В среду губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 3 октября: 86 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, в том числе два взрывных устройства были сброшены с дрона. Как ранее информировал глава области, по предварительным данным, над Белгородом, Белгородским и Корочанским районах сбили 19 объектов. За отчетный день пострадавших нет, различные повреждения получили 10 частный дом, административное здание, 7 автомобилей, газопровод и ЛЭП.
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"В результате работы системы ПВО над Белгородом пострадавших нет. Незначительные повреждения выявлены в одном из административных зданий: посечен фасад и разбито окно. Также повреждена газовая труба в здании гостиничного комплекса – утечка газа уже ликвидирована", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе над селом Головино сбит беспилотник самолетного типа. По селу Солнцевка, Журавлевка и Нехотеевка выпущено в сумме 17 артиллерийских снарядов. Также в Нехотеевке с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. После работы ПВО в селе Шишино выявлены разрушения в одном домовладении и 3 автомобилях. В Валуйском округе 4 раза из миномета обстрелян хутор Бабка.
По данным главы области, в Грайворонском округе по окраинам сел Пороз, Дроновка, Смородино, Сподарюшино и Козинка выпущено в сумме 15 минометных снарядов, по окраине села Безымено – 3 снаряда из РСЗО. Также из РСЗО один раз обстреляли село Замостье. Различные разрушения выявлены в 4 частных домовладениях и поврежден один автомобиль. По селу Гора-Подол выпущено 7 снарядов из РСЗО и один минометный снаряд. Из них 3 снаряда были сбиты системой ПВО. В пяти частных домовладениях зафиксированы различные разрушения, повреждены газопровод, ЛЭП и два автомобиля, сказал губернатор.
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"В Шебекинском округе из ствольной артиллерии обстрелян город Шебекино – зафиксировано 13 прилетов. Никто не пострадал. Поврежден один автомобиль. По селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных снарядов, по селам Середа и Муром – 8 и 5 минометных снарядов соответственно", - добавил Гладков.
В Краснояружском районе, по словам главы региона, на окраине поселка Прилесье с БПЛА сброшено взрывное устройство. Окраина села Колотиловка три раза попала под артиллерийский обстрел.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.