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ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 80 раз - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/belgorod-1900405905.html
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 80 раз
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 80 раз - РИА Новости, 04.10.2023
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 80 раз
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 80 раз, в том числе три села в Грайворонском горокруге были... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:42
2023-10-04T12:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
корочанский район
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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 80 раз, в том числе три села в Грайворонском горокруге были обстреляны из РСЗО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 3 октября: 86 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, в том числе два взрывных устройства были сброшены с дрона. Как ранее информировал глава области, по предварительным данным, над Белгородом, Белгородским и Корочанским районах сбили 19 объектов. За отчетный день пострадавших нет, различные повреждения получили 10 частный дом, административное здание, 7 автомобилей, газопровод и ЛЭП. "В результате работы системы ПВО над Белгородом пострадавших нет. Незначительные повреждения выявлены в одном из административных зданий: посечен фасад и разбито окно. Также повреждена газовая труба в здании гостиничного комплекса – утечка газа уже ликвидирована", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе над селом Головино сбит беспилотник самолетного типа. По селу Солнцевка, Журавлевка и Нехотеевка выпущено в сумме 17 артиллерийских снарядов. Также в Нехотеевке с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. После работы ПВО в селе Шишино выявлены разрушения в одном домовладении и 3 автомобилях. В Валуйском округе 4 раза из миномета обстрелян хутор Бабка. По данным главы области, в Грайворонском округе по окраинам сел Пороз, Дроновка, Смородино, Сподарюшино и Козинка выпущено в сумме 15 минометных снарядов, по окраине села Безымено – 3 снаряда из РСЗО. Также из РСЗО один раз обстреляли село Замостье. Различные разрушения выявлены в 4 частных домовладениях и поврежден один автомобиль. По селу Гора-Подол выпущено 7 снарядов из РСЗО и один минометный снаряд. Из них 3 снаряда были сбиты системой ПВО. В пяти частных домовладениях зафиксированы различные разрушения, повреждены газопровод, ЛЭП и два автомобиля, сказал губернатор. "В Шебекинском округе из ствольной артиллерии обстрелян город Шебекино – зафиксировано 13 прилетов. Никто не пострадал. Поврежден один автомобиль. По селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных снарядов, по селам Середа и Муром – 8 и 5 минометных снарядов соответственно", - добавил Гладков. В Краснояружском районе, по словам главы региона, на окраине поселка Прилесье с БПЛА сброшено взрывное устройство. Окраина села Колотиловка три раза попала под артиллерийский обстрел. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231004/obstrel-1900323413.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, корочанский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Корочанский район
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 80 раз

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 86 снарядов за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкОсколки снаряда в Белгородской области после обстрела ВСУ
Осколки снаряда в Белгородской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Осколки снаряда в Белгородской области после обстрела ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 80 раз, в том числе три села в Грайворонском горокруге были обстреляны из РСЗО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В среду губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 3 октября: 86 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, в том числе два взрывных устройства были сброшены с дрона. Как ранее информировал глава области, по предварительным данным, над Белгородом, Белгородским и Корочанским районах сбили 19 объектов. За отчетный день пострадавших нет, различные повреждения получили 10 частный дом, административное здание, 7 автомобилей, газопровод и ЛЭП.
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами
Вчера, 07:10
«
"В результате работы системы ПВО над Белгородом пострадавших нет. Незначительные повреждения выявлены в одном из административных зданий: посечен фасад и разбито окно. Также повреждена газовая труба в здании гостиничного комплекса – утечка газа уже ликвидирована", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе над селом Головино сбит беспилотник самолетного типа. По селу Солнцевка, Журавлевка и Нехотеевка выпущено в сумме 17 артиллерийских снарядов. Также в Нехотеевке с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. После работы ПВО в селе Шишино выявлены разрушения в одном домовладении и 3 автомобилях. В Валуйском округе 4 раза из миномета обстрелян хутор Бабка.
По данным главы области, в Грайворонском округе по окраинам сел Пороз, Дроновка, Смородино, Сподарюшино и Козинка выпущено в сумме 15 минометных снарядов, по окраине села Безымено – 3 снаряда из РСЗО. Также из РСЗО один раз обстреляли село Замостье. Различные разрушения выявлены в 4 частных домовладениях и поврежден один автомобиль. По селу Гора-Подол выпущено 7 снарядов из РСЗО и один минометный снаряд. Из них 3 снаряда были сбиты системой ПВО. В пяти частных домовладениях зафиксированы различные разрушения, повреждены газопровод, ЛЭП и два автомобиля, сказал губернатор.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
ВСУ обстреляли промзону в белгородском Шебекино
3 октября, 08:48
«
"В Шебекинском округе из ствольной артиллерии обстрелян город Шебекино – зафиксировано 13 прилетов. Никто не пострадал. Поврежден один автомобиль. По селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных снарядов, по селам Середа и Муром – 8 и 5 минометных снарядов соответственно", - добавил Гладков.
В Краснояружском районе, по словам главы региона, на окраине поселка Прилесье с БПЛА сброшено взрывное устройство. Окраина села Колотиловка три раза попала под артиллерийский обстрел.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 октября, 17:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковКорочанский район
 
 
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