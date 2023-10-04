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Губернатор Белгородской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:54 04.10.2023 (обновлено: 09:46 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/belgorod-1900327285.html
Губернатор Белгородской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА
Губернатор Белгородской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.10.2023
Губернатор Белгородской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА
Административное здание в Белгороде, частный дом и три автомобиля в селе Шишино Белгородского района повреждены обломками после уничтожения, по предварительным... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T07:54
2023-10-04T09:46
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Административное здание в Белгороде, частный дом и три автомобиля в селе Шишино Белгородского района повреждены обломками после уничтожения, по предварительным данным, 19 объектов системой ПВО в ночь на среду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сегодня между 1:00 и 2:00 ночи сработала наша система ПВО (работала - ред.) над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. По предварительным данным, была атака беспилотников. Сбито, тоже по предварительным данным, порядка 19 объектов. Разрушения от падения обломков сейчас уточняются. Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля", - написал Гладков на своем странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор добавил, что утром будет проводится территориальный обход, в случае обнаружения новых повреждений власти займутся восстановительными работами. Как сообщило Минобороны РФ, средства ПВО сбили в ночь со вторника на среду 31 украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями.
https://ria.ru/20231004/bespilotniki-1900324178.html
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белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Губернатор Белгородской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА

Гладков: в Белгороде ночью обломки БПЛА повредили административное здание

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Административное здание в Белгороде, частный дом и три автомобиля в селе Шишино Белгородского района повреждены обломками после уничтожения, по предварительным данным, 19 объектов системой ПВО в ночь на среду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Сегодня между 1:00 и 2:00 ночи сработала наша система ПВО (работала - ред.) над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. По предварительным данным, была атака беспилотников. Сбито, тоже по предварительным данным, порядка 19 объектов. Разрушения от падения обломков сейчас уточняются. Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля", - написал Гладков на своем странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор добавил, что утром будет проводится территориальный обход, в случае обнаружения новых повреждений власти займутся восстановительными работами.
Как сообщило Минобороны РФ, средства ПВО сбили в ночь со вторника на среду 31 украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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