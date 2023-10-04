https://ria.ru/20231004/belgorod-1900327285.html

Губернатор Белгородской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА

Губернатор Белгородской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.10.2023

Губернатор Белгородской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА

Административное здание в Белгороде, частный дом и три автомобиля в селе Шишино Белгородского района повреждены обломками после уничтожения, по предварительным... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T07:54

2023-10-04T07:54

2023-10-04T09:46

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Административное здание в Белгороде, частный дом и три автомобиля в селе Шишино Белгородского района повреждены обломками после уничтожения, по предварительным данным, 19 объектов системой ПВО в ночь на среду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сегодня между 1:00 и 2:00 ночи сработала наша система ПВО (работала - ред.) над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. По предварительным данным, была атака беспилотников. Сбито, тоже по предварительным данным, порядка 19 объектов. Разрушения от падения обломков сейчас уточняются. Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля", - написал Гладков на своем странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор добавил, что утром будет проводится территориальный обход, в случае обнаружения новых повреждений власти займутся восстановительными работами. Как сообщило Минобороны РФ, средства ПВО сбили в ночь со вторника на среду 31 украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями.

https://ria.ru/20231004/bespilotniki-1900324178.html

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