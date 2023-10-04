https://ria.ru/20231004/avtomobili-1900393369.html

МИД пообещал ответ на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС

МИД пообещал ответ на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС - РИА Новости, 04.10.2023

МИД пообещал ответ на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС

Запрет на въезд российских автомобилей в ряд стран Евросоюза не останется без ответа, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:13

2023-10-04T12:13

2023-10-04T12:27

россия

евросоюз

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Запрет на въезд российских автомобилей в ряд стран Евросоюза не останется без ответа, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я могу сказать, что в настоящее время профильными ведомствами ведутся, ну, можно сказать, контакты с целью проработки реакции на подобное. Мы, безусловно, когда эти решения будут согласованы, вас об этом уведомим, но могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского Союза не останутся", - сказала она, комментируя запрет на въезд автомобилей с номерами РФ в ряд стран ЕС.Она назвала это проявлением неонацизма и расизма со стороны ЕС. "Называйте как хотите: современные формы расизма, неонацизм, суть одна и та же", - рассказала Захарова.По мнению официального представителя МИД России, очередные запретительные меры ЕС, нарушающие фундаментальные международно-правовые нормы, – это попытка стран-членов Евросоюза отыграться на всех россиянах на фоне "фиаско санкционной политики" в отношении России.Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

https://ria.ru/20230926/zaprety-1898556888.html

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)