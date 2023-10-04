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МИД пообещал ответ на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС - РИА Новости, 04.10.2023
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12:13 04.10.2023 (обновлено: 12:27 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/avtomobili-1900393369.html
МИД пообещал ответ на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС
МИД пообещал ответ на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС - РИА Новости, 04.10.2023
МИД пообещал ответ на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС
Запрет на въезд российских автомобилей в ряд стран Евросоюза не останется без ответа, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:13
2023-10-04T12:27
россия
евросоюз
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Запрет на въезд российских автомобилей в ряд стран Евросоюза не останется без ответа, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я могу сказать, что в настоящее время профильными ведомствами ведутся, ну, можно сказать, контакты с целью проработки реакции на подобное. Мы, безусловно, когда эти решения будут согласованы, вас об этом уведомим, но могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского Союза не останутся", - сказала она, комментируя запрет на въезд автомобилей с номерами РФ в ряд стран ЕС.Она назвала это проявлением неонацизма и расизма со стороны ЕС. "Называйте как хотите: современные формы расизма, неонацизм, суть одна и та же", - рассказала Захарова.По мнению официального представителя МИД России, очередные запретительные меры ЕС, нарушающие фундаментальные международно-правовые нормы, – это попытка стран-членов Евросоюза отыграться на всех россиянах на фоне "фиаско санкционной политики" в отношении России.Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
https://ria.ru/20230926/zaprety-1898556888.html
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россия, евросоюз, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Евросоюз, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД пообещал ответ на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС

Захарова: запрет на въезд российских автомобилей в ЕС не останется без ответа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Запрет на въезд российских автомобилей в ряд стран Евросоюза не останется без ответа, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я могу сказать, что в настоящее время профильными ведомствами ведутся, ну, можно сказать, контакты с целью проработки реакции на подобное. Мы, безусловно, когда эти решения будут согласованы, вас об этом уведомим, но могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского Союза не останутся", - сказала она, комментируя запрет на въезд автомобилей с номерами РФ в ряд стран ЕС.
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Она назвала это проявлением неонацизма и расизма со стороны ЕС. "Называйте как хотите: современные формы расизма, неонацизм, суть одна и та же", - рассказала Захарова.
По мнению официального представителя МИД России, очередные запретительные меры ЕС, нарушающие фундаментальные международно-правовые нормы, – это попытка стран-членов Евросоюза отыграться на всех россиянах на фоне "фиаско санкционной политики" в отношении России.
Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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