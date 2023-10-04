https://ria.ru/20231004/avtobusy-1900470174.html

Хуснуллин: первые регионы получили автобусы за счет казначейских кредитов

Хуснуллин: первые регионы получили автобусы за счет казначейских кредитов - РИА Новости, 04.10.2023

Хуснуллин: первые регионы получили автобусы за счет казначейских кредитов

Смоленская и Нижегородская области первыми из российских регионов начали обновлять парки общественного транспорта с помощью такого инструмента, как специальные... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:45

2023-10-04T15:45

2023-10-04T18:10

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

нижегородская область

экономика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Смоленская и Нижегородская области первыми из российских регионов начали обновлять парки общественного транспорта с помощью такого инструмента, как специальные казначейские кредиты (СКК), сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ранее заявки на получение автобусов одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию в России, который возглавляет Хуснуллин. "По поручению президента регионам выделены средства по линии специальных казначейских кредитов для улучшения транспортной инфраструктуры. Программа запущена, и первые регионы России уже получили общественный транспорт за счет СКК. В Смоленскую область поступило 28 автобусов, в Нижегородскую область – 24. На подходе поставки и в другие субъекты. Новый транспорт позволит повысить комфорт пассажирских перевозок", – приводятся его слова в сообщении Фонда развития территорий, ранее запустившего прием заявок от региональных властей на выдачу специальных казначейских кредитов для развития местной инфраструктуры. В нем напоминается, что инструмент специальных казначейских кредитов запущен правительством России в 2023 году в развитие программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Регионы могут направлять средства СКК на востребованные инфраструктурные проекты, в том числе на обновление автобусных парков. "Такой механизм стимулирует динамичное социально-экономическое развитие субъектов. В целом благодаря специальным казначейским кредитам жители 73 регионов получат более 6 тысяч автобусов. Таким образом, мы продолжаем программу обновления общественного транспорта, начатую с помощью ИБК. Она помогает регионам заменить устаревшие автобусы, запустить для граждан новые маршруты и повысить транспортную доступность муниципалитетов", – цитирует пресс-служба генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова. Ранее с помощью СКК в Смоленск поступило 17 автобусов МАЗ, теперь региону передали еще 11 машин.Что касается Нижегородской области, то по механизму специальных казначейских кредитов, как отмечается в сообщении, планируется закупить более 300 новых автобусов, которые поступят в 32 муниципалитета. Минтранс региона совместно с администрациями округов при закупке учитывал особенности маршрутов, связывающих населенные пункты в сельской местности. В большинстве своем это социальные маршруты, и без государственной поддержки автопредприятия не в состоянии качественно обновлять подвижной состав самостоятельно.Реализацию программы специальных казначейских кредитов в части поставки пассажирского транспорта координируют Минтранс и Минстрой совместно с Фондом развития территорий.

https://ria.ru/20230912/dorogi-1895720301.html

нижегородская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков), нижегородская область, экономика