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Авиакомпания "Россия" открыла первый фирменный кафе-бар - РИА Новости, 05.10.2023
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22:30 04.10.2023 (обновлено: 11:16 05.10.2023)
https://ria.ru/20231004/aviakompaniyarossiya-1900620798.html
Авиакомпания "Россия" открыла первый фирменный кафе-бар
Авиакомпания "Россия" открыла первый фирменный кафе-бар - РИА Новости, 05.10.2023
Авиакомпания "Россия" открыла первый фирменный кафе-бар
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") открыла свой первый фирменный кафе-бар, он располагается в гостинице Holiday Express на территории аэропорта... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-04T22:30
2023-10-05T11:16
твой бизнес
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости/Прайм. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") открыла свой первый фирменный кафе-бар, он располагается в гостинице Holiday Express на территории аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.Авиакомпания "Россия" провела презентацию нового фирменного пространства. Публичный лаунж под брендом Rossiya Airlines Café&amp;Bar pасполагается в гостинице Holiday Express на территории аэропорта "Шереметьево". Авиакомпания планирует, что эта площадка станет популярным местом отдыха и работы не только пассажиров перевозчика и постояльцев отеля, но и тех, кому необходимо деловое пространство для решения своих задач.Зона лаунжа оборудована элементами комфорта бизнес-класса: мебель оснащена подголовниками и подушками, еда и напитки подаются на бортовой фарфоровой посуде бизнес-класса. Над лаунж-зоной расположилась подвесная модель новинки отечественного авиастроения - самолета МС-21. В меню кафе введены разработанные совместно со специалистами авиакомпании алкогольные "авиационные коктейли", например коктейль "По расписанию" или "Над Байкалом". В дальнейшем компания планирует постепенно вводить в меню "авиационные" блюда по рецептуре бортового меню.&quot;Эксперимент показывает, что авиакомпания ищет способы расширения влияния своего бренда, увеличения осведомленности среди пассажиров за пределами аэропортовых пространств. Первыми гостями нового пространства стали работники авиакомпании &quot;Россия&quot;, так как рядом с брендированным пространством находится штаб-квартира перевозчика, а в самом отеле останавливаются летные и кабинные экипажи&quot;, - отметили в пресс-службе перевозчикаУточняется, что это не первый опыт создания публичного пространства авиакомпанией "Россия" вне зоны аэропорта. В 2014 году "Россия" и Dream Аего начали открывать в крупнейших торговых центрах страны авиасимуляторы лайнеров Boeing 737 и Airbus A320, которые в точности воспроизводят нюансы управления воздушным судном в условиях реального полета."Событие в жизни авиакомпании - открытие одного из первых публичных брендированных пространств авиакомпании "Россия", где достаточно много фирменного стиля как авиакомпании, так и нашей гражданской авиации", - прокомментировал официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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шереметьево (аэропорт), аэрофлот
Твой бизнес, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот

Авиакомпания "Россия" открыла первый фирменный кафе-бар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "Россия" в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости/Прайм. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") открыла свой первый фирменный кафе-бар, он располагается в гостинице Holiday Express на территории аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.
Авиакомпания "Россия" провела презентацию нового фирменного пространства. Публичный лаунж под брендом Rossiya Airlines Café&Bar pасполагается в гостинице Holiday Express на территории аэропорта "Шереметьево". Авиакомпания планирует, что эта площадка станет популярным местом отдыха и работы не только пассажиров перевозчика и постояльцев отеля, но и тех, кому необходимо деловое пространство для решения своих задач.
Зона лаунжа оборудована элементами комфорта бизнес-класса: мебель оснащена подголовниками и подушками, еда и напитки подаются на бортовой фарфоровой посуде бизнес-класса. Над лаунж-зоной расположилась подвесная модель новинки отечественного авиастроения - самолета МС-21. В меню кафе введены разработанные совместно со специалистами авиакомпании алкогольные "авиационные коктейли", например коктейль "По расписанию" или "Над Байкалом". В дальнейшем компания планирует постепенно вводить в меню "авиационные" блюда по рецептуре бортового меню.
«

"Эксперимент показывает, что авиакомпания ищет способы расширения влияния своего бренда, увеличения осведомленности среди пассажиров за пределами аэропортовых пространств. Первыми гостями нового пространства стали работники авиакомпании "Россия", так как рядом с брендированным пространством находится штаб-квартира перевозчика, а в самом отеле останавливаются летные и кабинные экипажи", - отметили в пресс-службе перевозчика

Уточняется, что это не первый опыт создания публичного пространства авиакомпанией "Россия" вне зоны аэропорта. В 2014 году "Россия" и Dream Аего начали открывать в крупнейших торговых центрах страны авиасимуляторы лайнеров Boeing 737 и Airbus A320, которые в точности воспроизводят нюансы управления воздушным судном в условиях реального полета.
"Событие в жизни авиакомпании - открытие одного из первых публичных брендированных пространств авиакомпании "Россия", где достаточно много фирменного стиля как авиакомпании, так и нашей гражданской авиации", - прокомментировал официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.
 
Твой бизнесШереметьево (аэропорт)Аэрофлот
 
 
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