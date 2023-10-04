https://ria.ru/20231004/aviakompaniyarossiya-1900620798.html

Авиакомпания "Россия" открыла первый фирменный кафе-бар

Авиакомпания "Россия" открыла первый фирменный кафе-бар - РИА Новости, 05.10.2023

Авиакомпания "Россия" открыла первый фирменный кафе-бар

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") открыла свой первый фирменный кафе-бар, он располагается в гостинице Holiday Express на территории аэропорта... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-04T22:30

2023-10-04T22:30

2023-10-05T11:16

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шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости/Прайм. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") открыла свой первый фирменный кафе-бар, он располагается в гостинице Holiday Express на территории аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.Авиакомпания "Россия" провела презентацию нового фирменного пространства. Публичный лаунж под брендом Rossiya Airlines Café&Bar pасполагается в гостинице Holiday Express на территории аэропорта "Шереметьево". Авиакомпания планирует, что эта площадка станет популярным местом отдыха и работы не только пассажиров перевозчика и постояльцев отеля, но и тех, кому необходимо деловое пространство для решения своих задач.Зона лаунжа оборудована элементами комфорта бизнес-класса: мебель оснащена подголовниками и подушками, еда и напитки подаются на бортовой фарфоровой посуде бизнес-класса. Над лаунж-зоной расположилась подвесная модель новинки отечественного авиастроения - самолета МС-21. В меню кафе введены разработанные совместно со специалистами авиакомпании алкогольные "авиационные коктейли", например коктейль "По расписанию" или "Над Байкалом". В дальнейшем компания планирует постепенно вводить в меню "авиационные" блюда по рецептуре бортового меню."Эксперимент показывает, что авиакомпания ищет способы расширения влияния своего бренда, увеличения осведомленности среди пассажиров за пределами аэропортовых пространств. Первыми гостями нового пространства стали работники авиакомпании "Россия", так как рядом с брендированным пространством находится штаб-квартира перевозчика, а в самом отеле останавливаются летные и кабинные экипажи", - отметили в пресс-службе перевозчикаУточняется, что это не первый опыт создания публичного пространства авиакомпанией "Россия" вне зоны аэропорта. В 2014 году "Россия" и Dream Аего начали открывать в крупнейших торговых центрах страны авиасимуляторы лайнеров Boeing 737 и Airbus A320, которые в точности воспроизводят нюансы управления воздушным судном в условиях реального полета."Событие в жизни авиакомпании - открытие одного из первых публичных брендированных пространств авиакомпании "Россия", где достаточно много фирменного стиля как авиакомпании, так и нашей гражданской авиации", - прокомментировал официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), аэрофлот