https://ria.ru/20231004/agrarii-1900540387.html

Калужские аграрии улучшили показатели урожая в 2023 году

Калужские аграрии улучшили показатели урожая в 2023 году - РИА Новости, 04.10.2023

Калужские аграрии улучшили показатели урожая в 2023 году

Работники сельского хозяйства Калужской области в 2023 году улучшили показатели урожая, в частности, картофеля - на 25%, овощей - на 46%, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:58

2023-10-04T19:58

2023-10-04T19:58

калужская область

экономика

калужская область

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владислав шапша

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КАЛУГА, 4 окт – РИА Новости. Работники сельского хозяйства Калужской области в 2023 году улучшили показатели урожая, в частности, картофеля - на 25%, овощей - на 46%, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По данным правительства региона, в среду в Калуге в концертном зале областной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Аграриев поздравил губернатор Владислав Шапша. Губернатор отметил, что труженики села достигли высоких показателей. "Мы видим впечатляющие результаты: рост по картофелю - 25%, по овощам - на 45%, по урожайности зерновых - на 7%. Это серьезные показатели", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул, что такие показатели достигнуты благодаря тяжелому труду сельскохозяйственных работников. "Огромная ответственность, прозорливость, смелость сельскохозяйственных работников, позволяет нам сегодня уверенно себя чувствовать. Калужская область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания", - продолжил он. По словам Владислав Шапши, в регионе удалось избежать проблем с обеспечением топливом. Цены в области были самыми низкими среди всех регионов ЦФО, отметил губернатор, в связи с чем топливом были обеспечены все наши предприятия региона. Губернатор вручил областные награды лучшим работникам отрасли.

https://ria.ru/20231004/infrastruktura-1900497830.html

https://ria.ru/20231003/ucheniya-1900210823.html

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экономика, калужская область, калуга, владислав шапша, россия