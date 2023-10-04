https://ria.ru/20231004/abkhaziya-1900556881.html
Путин поздравил абхазский народ с Днем независимости
Путин поздравил абхазский народ с Днем независимости - РИА Новости, 04.10.2023
Путин поздравил абхазский народ с Днем независимости
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией поздравил абхазский народ с прошедшим Днем независимости, он также отметил, что... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:00
2023-10-04T22:00
2023-10-04T22:31
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией поздравил абхазский народ с прошедшим Днем независимости, он также отметил, что товарооборот между странами в прошлом году продемонстрировал рост в 73%."Совсем недавно Абхазия отмечала два праздника, День признания, День победы и независимости. И я вас хочу ещё раз поздравить, пожелать всего доброго вам и всей Абхазии, всему народу Абхазии", - сказал Путин в ходе встречи.Он отметил, что рост товарооборота между странами за прошлый год составил 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по разным направлениям, работает больше 200 совместных предприятий. Кроме этого, действует программа развития социально-экономической сферы Абхазии."У вас в" Сириусе" ваши дети учатся?" - также спросил Путин.Президент Абхазии подтвердил, что в центре обучаются дети из республики."И возможности большие. Надеюсь, что это сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере образования, поддержки детей, прежде всего, конечно, в данном случае, талантливых детей, перспективных, оно будет продолжаться", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231004/abkhaziya-1900312437.html
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абхазия, владимир путин, аслан бжания, россия, политика
Абхазия, Владимир Путин, Аслан Бжания, Россия, Политика
Путин поздравил абхазский народ с Днем независимости
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с Днем независимости
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией поздравил абхазский народ с прошедшим Днем независимости, он также отметил, что товарооборот между странами в прошлом году продемонстрировал рост в 73%.
"Совсем недавно Абхазия отмечала два праздника, День признания, День победы и независимости. И я вас хочу ещё раз поздравить, пожелать всего доброго вам и всей Абхазии, всему народу Абхазии", - сказал Путин в ходе встречи.
Он отметил, что рост товарооборота между странами за прошлый год составил 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по разным направлениям, работает больше 200 совместных предприятий. Кроме этого, действует программа развития социально-экономической сферы Абхазии.
"У вас в" Сириусе" ваши дети учатся?" - также спросил Путин.
Президент Абхазии подтвердил, что в центре обучаются дети из республики.
"И возможности большие. Надеюсь, что это сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере образования, поддержки детей, прежде всего, конечно, в данном случае, талантливых детей, перспективных, оно будет продолжаться", - добавил Путин.
Межгосударственные отношения России и Абхазии