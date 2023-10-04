https://ria.ru/20231004/abkhaziya-1900556881.html

Путин поздравил абхазский народ с Днем независимости

Путин поздравил абхазский народ с Днем независимости - РИА Новости, 04.10.2023

Путин поздравил абхазский народ с Днем независимости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией поздравил абхазский народ с прошедшим Днем независимости, он также отметил, что... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T22:00

2023-10-04T22:00

2023-10-04T22:31

абхазия

владимир путин

аслан бжания

россия

политика

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией поздравил абхазский народ с прошедшим Днем независимости, он также отметил, что товарооборот между странами в прошлом году продемонстрировал рост в 73%."Совсем недавно Абхазия отмечала два праздника, День признания, День победы и независимости. И я вас хочу ещё раз поздравить, пожелать всего доброго вам и всей Абхазии, всему народу Абхазии", - сказал Путин в ходе встречи.Он отметил, что рост товарооборота между странами за прошлый год составил 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по разным направлениям, работает больше 200 совместных предприятий. Кроме этого, действует программа развития социально-экономической сферы Абхазии."У вас в" Сириусе" ваши дети учатся?" - также спросил Путин.Президент Абхазии подтвердил, что в центре обучаются дети из республики."И возможности большие. Надеюсь, что это сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере образования, поддержки детей, прежде всего, конечно, в данном случае, талантливых детей, перспективных, оно будет продолжаться", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231004/abkhaziya-1900312437.html

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абхазия, владимир путин, аслан бжания, россия, политика