https://ria.ru/20231003/zemletryasenie-1900152905.html

В Непале произошло землетрясение

В Непале произошло землетрясение - РИА Новости, 03.10.2023

В Непале произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Непале, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:09

2023-10-03T13:09

2023-10-03T13:09

непал

в мире

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МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Непале, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 09.21 по времени UTC (12.21 мск). Эпицентр располагался в 51 километре к северо-востоку от города Дипаял, в котором проживают около 23,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 25 километров. Землетрясение ощущалось в столице Индии, несколько минут здания в Нью-Дели раскачивались, толчки ощущались на протяжении полутора минут, передает корреспондент РИА Новости. Позднее сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения составляет 5,6.

https://ria.ru/20231002/zemletryasenie-1900033958.html

непал

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непал, в мире