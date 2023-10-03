https://ria.ru/20231003/zemletryasenie-1900152905.html
В Непале произошло землетрясение
В Непале произошло землетрясение - РИА Новости, 03.10.2023
В Непале произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Непале, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:09
2023-10-03T13:09
2023-10-03T13:09
непал
в мире
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МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Непале, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 09.21 по времени UTC (12.21 мск). Эпицентр располагался в 51 километре к северо-востоку от города Дипаял, в котором проживают около 23,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 25 километров. Землетрясение ощущалось в столице Индии, несколько минут здания в Нью-Дели раскачивались, толчки ощущались на протяжении полутора минут, передает корреспондент РИА Новости. Позднее сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения составляет 5,6.
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непал, в мире
В Непале произошло землетрясение
В Непале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Непале, сообщает на сайте
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 09.21 по времени UTC (12.21 мск). Эпицентр располагался в 51 километре к северо-востоку от города Дипаял, в котором проживают около 23,4 тысячи человек.
Очаг залегал на глубине 25 километров.
Землетрясение ощущалось в столице Индии, несколько минут здания в Нью-Дели раскачивались, толчки ощущались на протяжении полутора минут, передает корреспондент РИА Новости.
Позднее сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения составляет 5,6.
В Таджикистане произошло землетрясение