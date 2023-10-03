https://ria.ru/20231003/yasinovataya-1900116398.html
В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель
В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.10.2023
В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:01
2023-10-03T11:01
2023-10-03T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "В результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины Ясиноватой ранение получил мужчина 1958 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска выпустили по Ясиноватой не менее 15 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20231003/pomosch-1900114941.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика
В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель
В Ясиноватой при обстреле со стороны украинских войск пострадал мирный житель