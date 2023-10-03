https://ria.ru/20231003/yasinovataya-1900116398.html

В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель

В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.10.2023

В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:01

2023-10-03T11:01

2023-10-03T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "В результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины Ясиноватой ранение получил мужчина 1958 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска выпустили по Ясиноватой не менее 15 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20231003/pomosch-1900114941.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика