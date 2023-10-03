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В Японии заявили, что посетивший Россию депутат не извещал Токио о поездке - РИА Новости, 03.10.2023
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05:54 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/yaponiya-1900087030.html
В Японии заявили, что посетивший Россию депутат не извещал Токио о поездке
В Японии заявили, что посетивший Россию депутат не извещал Токио о поездке - РИА Новости, 03.10.2023
В Японии заявили, что посетивший Россию депутат не извещал Токио о поездке
Влиятельный депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки не извещал японское правительство о поездке в Россию, заявил во вторник генсек кабмина... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T05:54
2023-10-03T05:54
мунэо судзуки
хирокадзу мацуно
андрей руденко
токио
япония
россия
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ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. Влиятельный депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки не извещал японское правительство о поездке в Россию, заявил во вторник генсек кабмина Хирокадзу Мацуно. В понедельник стало известно, что Судзуки посетил Россию. МИД РФ сообщил, что с ним встретился замминистра Андрей Руденко. По данным ведомства, Руденко отметил важный вклад Судзуки в развитие двусторонних связей и констатировал, что многолетний опыт двустороннего сотрудничества разрушается санкционной политикой Токио. Также, сообщил МИД, депутату "были изложены подходы России к ряду актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также некоторым актуальным темам российско-японских отношений". "Правительство Японии не получало заранее извещений от депутата Судзуки о поездке в Россию", – сказал Мацуно на пресс-конференции. Он добавил, что позиция Японии относительно ситуации на Украине и санкций против России остается неизменной. "Правительство Японии распространило на всю территорию России третий уровень опасности, что означает рекомендацию отказаться от поездки. Вне зависимости от целей поездки мы призываем граждан отказаться от поездки. Правительство не находится в положении, когда оно могло бы комментировать детали поездки депутата от верхней палаты парламента Мунэо Судзуки", - подчеркнул Мацуно. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем, депутат верхней палаты от оппозиционной партии "Ниппон исин" (Партия обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896241445.html
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мунэо судзуки, хирокадзу мацуно, андрей руденко, токио, япония, россия
Мунэо Судзуки, Хирокадзу Мацуно, Андрей Руденко, Токио, Япония, Россия
В Японии заявили, что посетивший Россию депутат не извещал Токио о поездке

Кабмин Японии: влиятельный депутат Судзуки не извещал Токио о поездке в Россию

© AP Photo / Shizuo KambayashiДепутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. Влиятельный депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки не извещал японское правительство о поездке в Россию, заявил во вторник генсек кабмина Хирокадзу Мацуно.
В понедельник стало известно, что Судзуки посетил Россию. МИД РФ сообщил, что с ним встретился замминистра Андрей Руденко. По данным ведомства, Руденко отметил важный вклад Судзуки в развитие двусторонних связей и констатировал, что многолетний опыт двустороннего сотрудничества разрушается санкционной политикой Токио. Также, сообщил МИД, депутату "были изложены подходы России к ряду актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также некоторым актуальным темам российско-японских отношений".
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"Правительство Японии не получало заранее извещений от депутата Судзуки о поездке в Россию", – сказал Мацуно на пресс-конференции.
Он добавил, что позиция Японии относительно ситуации на Украине и санкций против России остается неизменной.
"Правительство Японии распространило на всю территорию России третий уровень опасности, что означает рекомендацию отказаться от поездки. Вне зависимости от целей поездки мы призываем граждан отказаться от поездки. Правительство не находится в положении, когда оно могло бы комментировать детали поездки депутата от верхней палаты парламента Мунэо Судзуки", - подчеркнул Мацуно.
Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем, депутат верхней палаты от оппозиционной партии "Ниппон исин" (Партия обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
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