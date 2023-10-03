https://ria.ru/20231003/vsu-1900131674.html

"Огромное количество жертв". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ

"Огромное количество жертв". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023

"Огромное количество жертв". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ

За четыре месяца контрнаступления Вооруженные силы Украины добились только масштабных потерь техники и бойцов, пишет старший научный сотрудник Центра политики... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:07

2023-10-03T12:07

2023-10-03T12:07

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За четыре месяца контрнаступления Вооруженные силы Украины добились только масштабных потерь техники и бойцов, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times."Недавнее четырехмесячное контрнаступление украинских войск не принесло практически никаких положительных результатов, кроме жертв в виде огромного количества боевой техники и почти 20 тысяч убитых и раненых военнослужащих", — говорится в материале.Эксперт также отметил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский застрял в тупике, не имея возможности начать переговоры с Россией, поскольку его выживание зависит от противостоящих этому националистов."Факты очевидны. Первый, ставший уже ясным, заключается в том, что Украина не может выиграть войну с Россией. Ей не хватает живой силы и огневой мощи, чтобы вытеснить русских", — указал Брайен.В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231003/trevoga-1900110272.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины