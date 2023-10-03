https://ria.ru/20231003/vsu-1900121515.html
СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о ВСУ
СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о ВСУ
СБУ заявила в Telegram-канале, что разоблачила 13 жителей Николаевской области, которые, по данным спецслужбы, собирали и передавали данные о перемещении... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:32
2023-10-03T11:32
2023-10-03T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897511567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c18f6e6b142afce9dc9e020287bd9c34.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. СБУ заявила в Telegram-канале, что разоблачила 13 жителей Николаевской области, которые, по данным спецслужбы, собирали и передавали данные о перемещении украинских военных. "Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входили 13 местных жителей... Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны", - говорится в сообщении. В спецслужбе утверждают, что фигуранты передавали данные координатору пророссийского Николаевского подполья Сергею Лебедеву, против которого на Украине в июне было заведено уголовное дело по статье "госизмена". "Он дистанционно создал на территории Николаевской области собственную агентуру. В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Телеграм-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные", - отметили в СБУ. По информации ведомства, против девяти задержанных заведено уголовное дело по статье "несанкционированное распространение информации о перемещении вооружения, вооруженных сил". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879988302.html
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897511567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2141c0f55a4a3e19ff0df3bf693d068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о ВСУ
СБУ: 13 жителей Николаевской области передавали данные о перемещениях ВСУ