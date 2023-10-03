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СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о ВСУ

СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023

СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о ВСУ

СБУ заявила в Telegram-канале, что разоблачила 13 жителей Николаевской области, которые, по данным спецслужбы, собирали и передавали данные о перемещении... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:32

2023-10-03T11:32

2023-10-03T11:32

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. СБУ заявила в Telegram-канале, что разоблачила 13 жителей Николаевской области, которые, по данным спецслужбы, собирали и передавали данные о перемещении украинских военных. "Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входили 13 местных жителей... Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны", - говорится в сообщении. В спецслужбе утверждают, что фигуранты передавали данные координатору пророссийского Николаевского подполья Сергею Лебедеву, против которого на Украине в июне было заведено уголовное дело по статье "госизмена". "Он дистанционно создал на территории Николаевской области собственную агентуру. В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Телеграм-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные", - отметили в СБУ. По информации ведомства, против девяти задержанных заведено уголовное дело по статье "несанкционированное распространение информации о перемещении вооружения, вооруженных сил". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879988302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, николаевская область, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр