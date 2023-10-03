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СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/vsu-1900121515.html
СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о ВСУ
СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о ВСУ
СБУ заявила в Telegram-канале, что разоблачила 13 жителей Николаевской области, которые, по данным спецслужбы, собирали и передавали данные о перемещении... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:32
2023-10-03T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. СБУ заявила в Telegram-канале, что разоблачила 13 жителей Николаевской области, которые, по данным спецслужбы, собирали и передавали данные о перемещении украинских военных. "Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входили 13 местных жителей... Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны", - говорится в сообщении. В спецслужбе утверждают, что фигуранты передавали данные координатору пророссийского Николаевского подполья Сергею Лебедеву, против которого на Украине в июне было заведено уголовное дело по статье "госизмена". "Он дистанционно создал на территории Николаевской области собственную агентуру. В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Телеграм-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные", - отметили в СБУ. По информации ведомства, против девяти задержанных заведено уголовное дело по статье "несанкционированное распространение информации о перемещении вооружения, вооруженных сил". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879988302.html
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в мире, николаевская область, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о ВСУ

СБУ: 13 жителей Николаевской области передавали данные о перемещениях ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaСотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. СБУ заявила в Telegram-канале, что разоблачила 13 жителей Николаевской области, которые, по данным спецслужбы, собирали и передавали данные о перемещении украинских военных.
"Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входили 13 местных жителей... Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны", - говорится в сообщении.
В спецслужбе утверждают, что фигуранты передавали данные координатору пророссийского Николаевского подполья Сергею Лебедеву, против которого на Украине в июне было заведено уголовное дело по статье "госизмена". "Он дистанционно создал на территории Николаевской области собственную агентуру. В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Телеграм-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные", - отметили в СБУ.
По информации ведомства, против девяти задержанных заведено уголовное дело по статье "несанкционированное распространение информации о перемещении вооружения, вооруженных сил". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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23 июня, 12:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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