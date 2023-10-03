Рейтинг@Mail.ru
В Минске заявили, что человечество близко к горячей фазе мировой войны - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/voyna-1900178570.html
В Минске заявили, что человечество близко к горячей фазе мировой войны
В Минске заявили, что человечество близко к горячей фазе мировой войны - РИА Новости, 03.10.2023
В Минске заявили, что человечество близко к горячей фазе мировой войны
Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что человечество крайне близко подошло к опасной черте — развязыванию горячей фазы новой мировой... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:41
2023-10-03T14:41
в мире
белоруссия
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_82109646ac34a4d44c81ead4767257e4.jpg
МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что человечество крайне близко подошло к опасной черте — развязыванию горячей фазы новой мировой войны. "Всего через 80 послевоенных лет человечество вновь крайне близко подошло к опасной черте — к развязыванию горячей фазы новой мировой войны, бенефициарами которой являются США и другие страны НАТО, в упор не замечающие масштаба грядущей катастрофы и возрождающие фашизм и нацизм в самых разных формах", - сказал Касинский, выступая в Минске на форуме Союзного государства "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба". Его слова приводит пресс-служба минобороны во вторник. Касинский подчеркнул, что форум проходит на фоне сложнейшей военно-политической обстановки, обусловленной стремлением западных элит "переформатировать мир, используя для этого обновленные фашистские лекала". По информации пресс-службы, помощником министра были затронуты вопросы разрушения памятников и монументов советским воинам, фальсификации истории, милитаризации восточного фланга Североатлантического альянса. Кроме того, Касинский обратил внимание на то, что основные усилия по пропаганде национализма и неонацизма, разрушения исторической памяти и общего военно-исторического наследия Запад сосредотачивает на молодежи. Именно она сегодня выступает главным объектом воспитания, прежде всего, патриотического воспитания, подчеркнул он.
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_293be2a3e10e3a38cd1963ece3f7de0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, нато, сша
В мире, Белоруссия, НАТО, США
В Минске заявили, что человечество близко к горячей фазе мировой войны

Минобороны Белоруссии: человечество близко подошло к горячей фазе мировой войны

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что человечество крайне близко подошло к опасной черте — развязыванию горячей фазы новой мировой войны.
"Всего через 80 послевоенных лет человечество вновь крайне близко подошло к опасной черте — к развязыванию горячей фазы новой мировой войны, бенефициарами которой являются США и другие страны НАТО, в упор не замечающие масштаба грядущей катастрофы и возрождающие фашизм и нацизм в самых разных формах", - сказал Касинский, выступая в Минске на форуме Союзного государства "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба". Его слова приводит пресс-служба минобороны во вторник. Касинский подчеркнул, что форум проходит на фоне сложнейшей военно-политической обстановки, обусловленной стремлением западных элит "переформатировать мир, используя для этого обновленные фашистские лекала".
По информации пресс-службы, помощником министра были затронуты вопросы разрушения памятников и монументов советским воинам, фальсификации истории, милитаризации восточного фланга Североатлантического альянса. Кроме того, Касинский обратил внимание на то, что основные усилия по пропаганде национализма и неонацизма, разрушения исторической памяти и общего военно-исторического наследия Запад сосредотачивает на молодежи. Именно она сегодня выступает главным объектом воспитания, прежде всего, патриотического воспитания, подчеркнул он.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
США не справились с ролью сверхдержавы
2 октября, 08:00
 
В миреБелоруссияНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала