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В Минске заявили, что человечество близко к горячей фазе мировой войны

В Минске заявили, что человечество близко к горячей фазе мировой войны - РИА Новости, 03.10.2023

В Минске заявили, что человечество близко к горячей фазе мировой войны

Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что человечество крайне близко подошло к опасной черте — развязыванию горячей фазы новой мировой... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:41

2023-10-03T14:41

2023-10-03T14:41

в мире

белоруссия

нато

сша

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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что человечество крайне близко подошло к опасной черте — развязыванию горячей фазы новой мировой войны. "Всего через 80 послевоенных лет человечество вновь крайне близко подошло к опасной черте — к развязыванию горячей фазы новой мировой войны, бенефициарами которой являются США и другие страны НАТО, в упор не замечающие масштаба грядущей катастрофы и возрождающие фашизм и нацизм в самых разных формах", - сказал Касинский, выступая в Минске на форуме Союзного государства "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба". Его слова приводит пресс-служба минобороны во вторник. Касинский подчеркнул, что форум проходит на фоне сложнейшей военно-политической обстановки, обусловленной стремлением западных элит "переформатировать мир, используя для этого обновленные фашистские лекала". По информации пресс-службы, помощником министра были затронуты вопросы разрушения памятников и монументов советским воинам, фальсификации истории, милитаризации восточного фланга Североатлантического альянса. Кроме того, Касинский обратил внимание на то, что основные усилия по пропаганде национализма и неонацизма, разрушения исторической памяти и общего военно-исторического наследия Запад сосредотачивает на молодежи. Именно она сегодня выступает главным объектом воспитания, прежде всего, патриотического воспитания, подчеркнул он.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, нато, сша