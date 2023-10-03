https://ria.ru/20231003/vertolet-1900078943.html

На поиски двух пропавших на Камчатке мужчин вылетел вертолет

На поиски двух пропавших на Камчатке мужчин вылетел вертолет - РИА Новости, 03.10.2023

На поиски двух пропавших на Камчатке мужчин вылетел вертолет

Вертолет с сотрудниками МЧС вылетел на поиски двух человек, пропавших при попытке переехать через реку Паужетка на Камчатке на легковых автомобилях, сообщает... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T01:27

2023-10-03T01:27

2023-10-03T01:27

камчатка

россия

усть-большерецкий район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вертолет с сотрудниками МЧС вылетел на поиски двух человек, пропавших при попытке переехать через реку Паужетка на Камчатке на легковых автомобилях, сообщает МЧС РФ. В понедельник ведомство сообщило, что два легковых автомобиля перевернулись во время форсирования реки Паужетка из-за сильного течения. Из семи пассажиров пять смогли добраться до берега, двое пропали. "Двое мужчин потерялись в Усть-Большерецкий районе во время переправы через водоем на автомобилях. На их поиски вылетел вертолет с шестью сотрудниками поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Камчатскому краю на борту", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что сейчас из-за непогоды в реках поднялся уровень воды. Пропавших будут искать также с помощью беспилотников.

https://ria.ru/20231002/kareliya-1899839157.html

камчатка

россия

усть-большерецкий район

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камчатка, россия, усть-большерецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия