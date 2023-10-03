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СМИ: ЕК готова разморозить 13 миллиардов евро для Венгрии ради помощи Киеву - РИА Новости, 03.10.2023
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07:58 03.10.2023 (обновлено: 10:57 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/vengriya-1900092035.html
СМИ: ЕК готова разморозить 13 миллиардов евро для Венгрии ради помощи Киеву
СМИ: ЕК готова разморозить 13 миллиардов евро для Венгрии ради помощи Киеву - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ: ЕК готова разморозить 13 миллиардов евро для Венгрии ради помощи Киеву
Еврокомиссия намерена до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии ради увеличения бюджета на помощь Украине, пишет газета... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:58
2023-10-03T10:57
венгрия
будапешт
киев
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Еврокомиссия намерена до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии ради увеличения бюджета на помощь Украине, пишет газета Financial Times. "Комиссия намерена разморозить около 13 миллиардов евро финансирования до конца ноября, как сообщили FT три чиновника, проинформированные о переговорах. Двое из них заявили, что выделение средств частично обусловлено желанием заручиться поддержкой Орбаном увеличения бюджета", — говорится в сообщении газеты. Как отметило издание, с помощью этого шага можно добиться поддержки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном увеличения бюджета блока и значительной финансовой помощи Украине. На прошлой неделе глава администрации политика Гергей Гуйяш заявил, что Киев не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Будапешту не выплатят причитающиеся ему средства из европейских фондов, так как для изменения бюджета блока необходима единогласная поддержка. Согласно изданию, чиновники заявили, что судебная реформа, проведенная Венгрией в мае, позволит комиссии разблокировать эти 13 миллиардов евро, составляющих более половины от замороженных средств. Представитель комиссии Стефан де Кеерсмакер заявил изданию, что Брюссель направил Будапешту письмо 26 сентября с целью получить разъяснения по некоторым деталям реформ. Представитель добавил, что, как только Венгрия ответит на эти вопросы, комиссия продолжит оценку. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Украине ранее. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить против Будапешта специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Затем ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, касавшихся мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по некоторым вопросам, в частности, по пакету помощи Киеву. Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для страны, потому что хочет повлиять на ее позицию в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, но Будапешт не намерен менять точку зрения по этим пунктам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
https://ria.ru/20230928/zerno-1899244664.html
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венгрия, будапешт, киев, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Венгрия, Будапешт, Киев, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
СМИ: ЕК готова разморозить 13 миллиардов евро для Венгрии ради помощи Киеву

FT: ЕК разморозит 13 миллиардов евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Еврокомиссия намерена до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии ради увеличения бюджета на помощь Украине, пишет газета Financial Times.
"Комиссия намерена разморозить около 13 миллиардов евро финансирования до конца ноября, как сообщили FT три чиновника, проинформированные о переговорах. Двое из них заявили, что выделение средств частично обусловлено желанием заручиться поддержкой Орбаном увеличения бюджета", — говорится в сообщении газеты.
Как отметило издание, с помощью этого шага можно добиться поддержки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном увеличения бюджета блока и значительной финансовой помощи Украине. На прошлой неделе глава администрации политика Гергей Гуйяш заявил, что Киев не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Будапешту не выплатят причитающиеся ему средства из европейских фондов, так как для изменения бюджета блока необходима единогласная поддержка.
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Согласно изданию, чиновники заявили, что судебная реформа, проведенная Венгрией в мае, позволит комиссии разблокировать эти 13 миллиардов евро, составляющих более половины от замороженных средств.
Представитель комиссии Стефан де Кеерсмакер заявил изданию, что Брюссель направил Будапешту письмо 26 сентября с целью получить разъяснения по некоторым деталям реформ. Представитель добавил, что, как только Венгрия ответит на эти вопросы, комиссия продолжит оценку.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Украине ранее.
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Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить против Будапешта специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Затем ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, касавшихся мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по некоторым вопросам, в частности, по пакету помощи Киеву.
Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для страны, потому что хочет повлиять на ее позицию в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, но Будапешт не намерен менять точку зрения по этим пунктам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
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