СБУ заочно обвинила присягнувшего России моряка
СБУ обвинила в госизмене присягнувшего России моряка с подлодки "Запорожье"
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. СБУ заочно обвинила в "переходе на сторону врага" моряку с единственной украинской подводной лодки, в 2014 году отказавшегося перегнать судно в подконтрольный Киеву порт и продолжившего службу в Военно-морских силах РФ, следует из заявления управления СБУ в Житомирской области.
"Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 34-летнему уроженцу Новограда-Волынского (ныне Звягеля) в переходе на сторону врага в условиях вооруженного конфликта", - говорится в публикации на странице ведомства в Facebook*.
Сообщается, что подозреваемый с 2011 года служил на единственной подводной лодке Военно-морских сил Украины "Запорожье", дислоцировавшейся в одном из портов Крыма. В мае 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией, фигурант отказался выполнять приказ киевских властей о перегоне судна на подконтрольную Украине территорию и продолжил службу в ВМФ России.
Как сообщают в СБУ, обвиняемый, который, по информации ведомства, проживает в Калужской области, приказом минобороны Украины лишен офицерского звания и уволен с воинской службы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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