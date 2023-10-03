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СБУ заочно обвинила присягнувшего России моряка - РИА Новости, 03.10.2023
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11:55 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900129238.html
СБУ заочно обвинила присягнувшего России моряка
СБУ заочно обвинила присягнувшего России моряка - РИА Новости, 03.10.2023
СБУ заочно обвинила присягнувшего России моряка
СБУ заочно обвинила в "переходе на сторону врага" моряку с единственной украинской подводной лодки, в 2014 году отказавшегося перегнать судно в подконтрольный... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:55
2023-10-03T11:55
россия
украина
киев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. СБУ заочно обвинила в "переходе на сторону врага" моряку с единственной украинской подводной лодки, в 2014 году отказавшегося перегнать судно в подконтрольный Киеву порт и продолжившего службу в Военно-морских силах РФ, следует из заявления управления СБУ в Житомирской области. "Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 34-летнему уроженцу Новограда-Волынского (ныне Звягеля) в переходе на сторону врага в условиях вооруженного конфликта", - говорится в публикации на странице ведомства в Facebook*. Сообщается, что подозреваемый с 2011 года служил на единственной подводной лодке Военно-морских сил Украины "Запорожье", дислоцировавшейся в одном из портов Крыма. В мае 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией, фигурант отказался выполнять приказ киевских властей о перегоне судна на подконтрольную Украине территорию и продолжил службу в ВМФ России. Как сообщают в СБУ, обвиняемый, который, по информации ведомства, проживает в Калужской области, приказом минобороны Украины лишен офицерского звания и уволен с воинской службы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, украина, киев, владимир путин, служба безопасности украины, оон, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, ООН, В мире
СБУ заочно обвинила присягнувшего России моряка

СБУ обвинила в госизмене присягнувшего России моряка с подлодки "Запорожье"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. СБУ заочно обвинила в "переходе на сторону врага" моряку с единственной украинской подводной лодки, в 2014 году отказавшегося перегнать судно в подконтрольный Киеву порт и продолжившего службу в Военно-морских силах РФ, следует из заявления управления СБУ в Житомирской области.
"Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 34-летнему уроженцу Новограда-Волынского (ныне Звягеля) в переходе на сторону врага в условиях вооруженного конфликта", - говорится в публикации на странице ведомства в Facebook*.
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Сообщается, что подозреваемый с 2011 года служил на единственной подводной лодке Военно-морских сил Украины "Запорожье", дислоцировавшейся в одном из портов Крыма. В мае 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией, фигурант отказался выполнять приказ киевских властей о перегоне судна на подконтрольную Украине территорию и продолжил службу в ВМФ России.
Как сообщают в СБУ, обвиняемый, который, по информации ведомства, проживает в Калужской области, приказом минобороны Украины лишен офицерского звания и уволен с воинской службы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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