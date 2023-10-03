https://ria.ru/20231003/ukraina-1900086724.html

"Все готово": в США раскрыли, что задумала Россия против Украины

"Все готово": в США раскрыли, что задумала Россия против Украины - РИА Новости, 03.10.2023

"Все готово": в США раскрыли, что задумала Россия против Украины

Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления, такое предположение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T05:44

2023-10-03T05:44

2023-10-03T05:44

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления, такое предположение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Плохие новости для нас (США. — Прим. ред.) заключаются в том, что к этому моменту Россия уже подготовила сотни новых соединений на востоке Украины. Это означает, что идет подготовка для крупного наступления", — заявил он.По мнению Макгрегора, российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас она готова к тому, чтобы начать наступление на запад."Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Чиновники американской администрации скажут на это, что они этого не могут. Это нелепо. Украинцы погибают как мухи. Каждый раз, когда они поднимают голову, они умирают. Русские однозначно готовы к наступлению", — заключил полковник.Как отмечали ранее в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20231003/shans-1900084054.html

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в мире, россия, украина, сша, пентагон