Рейтинг@Mail.ru
"Все готово": в США раскрыли, что задумала Россия против Украины - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900086724.html
"Все готово": в США раскрыли, что задумала Россия против Украины
"Все готово": в США раскрыли, что задумала Россия против Украины - РИА Новости, 03.10.2023
"Все готово": в США раскрыли, что задумала Россия против Украины
Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления, такое предположение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T05:44
2023-10-03T05:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899360661_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8d59d7a569776c85d09eecee8c62540b.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления, такое предположение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Плохие новости для нас (США. — Прим. ред.) заключаются в том, что к этому моменту Россия уже подготовила сотни новых соединений на востоке Украины. Это означает, что идет подготовка для крупного наступления", — заявил он.По мнению Макгрегора, российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас она готова к тому, чтобы начать наступление на запад."Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Чиновники американской администрации скажут на это, что они этого не могут. Это нелепо. Украинцы погибают как мухи. Каждый раз, когда они поднимают голову, они умирают. Русские однозначно готовы к наступлению", — заключил полковник.Как отмечали ранее в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20231003/shans-1900084054.html
https://ria.ru/20231003/evropa-1900082271.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899360661_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_96b7c70f03ebc8d014c885231627fad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Пентагон
"Все готово": в США раскрыли, что задумала Россия против Украины

Полковник Макгрегор: Россия подготовила сотни соединений для наступления

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в окопе на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий в окопе на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в окопе на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления, такое предположение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Плохие новости для нас (США. — Прим. ред.) заключаются в том, что к этому моменту Россия уже подготовила сотни новых соединений на востоке Украины. Это означает, что идет подготовка для крупного наступления", — заявил он.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить
Вчера, 04:18
По мнению Макгрегора, российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас она готова к тому, чтобы начать наступление на запад.
«
"Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Чиновники американской администрации скажут на это, что они этого не могут. Это нелепо. Украинцы погибают как мухи. Каждый раз, когда они поднимают голову, они умирают. Русские однозначно готовы к наступлению", — заключил полковник.
Как отмечали ранее в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
"Атлантика в шоке": стало известно о новой проблеме из-за Украины
Вчера, 03:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала