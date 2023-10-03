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В Турции провели свыше 450 контртеррористических операций - РИА Новости, 03.10.2023
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10:40 03.10.2023 (обновлено: 16:13 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/turtsiya-1900112022.html
В Турции провели свыше 450 контртеррористических операций
В Турции провели свыше 450 контртеррористических операций - РИА Новости, 03.10.2023
В Турции провели свыше 450 контртеррористических операций
Турецкие силовики начали контртеррористическую операцию "Герои" по всей стране, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:40
2023-10-03T16:13
в мире
турция
анкара (провинция)
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АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Турецкие силовики начали контртеррористическую операцию "Герои" по всей стране, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X."Двенадцать подозреваемых задержаны в провинциях Мерсин, Ван, Шанлыурф, Мардин и Айдын", — отметил министр.Бойцы Сил безопасности Турции в рамках операции ищут подозреваемых в связях с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана. РПК ранее взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары, когда боевик подорвал себя возле ведомственного здания. Еще одного террориста убили в перестрелке, легкие ранения также получили двое полицейских.Как уточнил Ерликая, всего силовики провели более 450 контртеррористических операций по всей стране, в них задействованы свыше 13 тысячи сотрудников органов безопасности."Пятьдесят пять предполагаемых членов террористической организации были задержаны в ходе операций, проведенных в 16 провинциях, включая Шанлыурфу, Мардин, Диярбакыр, Газиантеп, Мерсин, Ширнак, Стамбул, Бурсу, Батман, Денизли, Адану, Кайсери, Анталию, Конью, Испарту и Коджаэли. По состоянию на 8:30 3 октября 2023 года в сельских районах Турции проводится 466 операций, в том числе восемь среднемасштабных и 458 мелкомасштабных", — добавил глава ведомства.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
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турция
анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), ирак
В мире, Турция, Анкара (провинция), Ирак
В Турции провели свыше 450 контртеррористических операций

Турция начала контртеррористическую операцию на всей территории страны

© AFP 2023 / ADEM ALTANСпецназ турецкой полиции на территории возле Министерства внутренних дел Турции в Анкаре. 1 октября 2023 года
Спецназ турецкой полиции на территории возле Министерства внутренних дел Турции в Анкаре. 1 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
Спецназ турецкой полиции на территории возле Министерства внутренних дел Турции в Анкаре. 1 октября 2023 года
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Турецкие силовики начали контртеррористическую операцию "Герои" по всей стране, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X.
"Двенадцать подозреваемых задержаны в провинциях Мерсин, Ван, Шанлыурф, Мардин и Айдын", — отметил министр.
Бойцы Сил безопасности Турции в рамках операции ищут подозреваемых в связях с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана. РПК ранее взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары, когда боевик подорвал себя возле ведомственного здания. Еще одного террориста убили в перестрелке, легкие ранения также получили двое полицейских.
Как уточнил Ерликая, всего силовики провели более 450 контртеррористических операций по всей стране, в них задействованы свыше 13 тысячи сотрудников органов безопасности.
"Пятьдесят пять предполагаемых членов террористической организации были задержаны в ходе операций, проведенных в 16 провинциях, включая Шанлыурфу, Мардин, Диярбакыр, Газиантеп, Мерсин, Ширнак, Стамбул, Бурсу, Батман, Денизли, Адану, Кайсери, Анталию, Конью, Испарту и Коджаэли. По состоянию на 8:30 3 октября 2023 года в сельских районах Турции проводится 466 операций, в том числе восемь среднемасштабных и 458 мелкомасштабных", — добавил глава ведомства.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
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