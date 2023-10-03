https://ria.ru/20231003/turtsiya-1900112022.html

В Турции провели свыше 450 контртеррористических операций

В Турции провели свыше 450 контртеррористических операций - РИА Новости, 03.10.2023

В Турции провели свыше 450 контртеррористических операций

Турецкие силовики начали контртеррористическую операцию "Герои" по всей стране, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:40

2023-10-03T10:40

2023-10-03T16:13

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АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Турецкие силовики начали контртеррористическую операцию "Герои" по всей стране, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X."Двенадцать подозреваемых задержаны в провинциях Мерсин, Ван, Шанлыурф, Мардин и Айдын", — отметил министр.Бойцы Сил безопасности Турции в рамках операции ищут подозреваемых в связях с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана. РПК ранее взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары, когда боевик подорвал себя возле ведомственного здания. Еще одного террориста убили в перестрелке, легкие ранения также получили двое полицейских.Как уточнил Ерликая, всего силовики провели более 450 контртеррористических операций по всей стране, в них задействованы свыше 13 тысячи сотрудников органов безопасности."Пятьдесят пять предполагаемых членов террористической организации были задержаны в ходе операций, проведенных в 16 провинциях, включая Шанлыурфу, Мардин, Диярбакыр, Газиантеп, Мерсин, Ширнак, Стамбул, Бурсу, Батман, Денизли, Адану, Кайсери, Анталию, Конью, Испарту и Коджаэли. По состоянию на 8:30 3 октября 2023 года в сельских районах Турции проводится 466 операций, в том числе восемь среднемасштабных и 458 мелкомасштабных", — добавил глава ведомства.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20231001/oruzhie-1899810889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, анкара (провинция), ирак