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СМИ: силы безопасности Турции начали в 18 провинциях операцию против РПК - РИА Новости, 03.10.2023
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07:11 03.10.2023 (обновлено: 07:27 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/turtsiya-1900090149.html
СМИ: силы безопасности Турции начали в 18 провинциях операцию против РПК
СМИ: силы безопасности Турции начали в 18 провинциях операцию против РПК - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ: силы безопасности Турции начали в 18 провинциях операцию против РПК
Силы безопасности Турции начали операцию против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в 18 провинциях страны, задержано 90 подозреваемых, пишет... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:11
2023-10-03T07:27
в мире
турция
анкара (провинция)
ирак
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 3 окт - РИА Новости. Силы безопасности Турции начали операцию против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в 18 провинциях страны, задержано 90 подозреваемых, пишет проправительственная газета Yeni Şafak."Национальная разведывательная организация (MİT) и силы безопасности начали операцию "Спящая ячейка" в 18 провинциях с центром в Шанлыурфе против сепаратистской террористической организации PПK. К настоящему времени в рамках операции задержано около 90 подозреваемых",- пишет издание.Глава МВД Турции Али Ерликая в минувшее воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
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турция
анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), ирак, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Анкара (провинция), Ирак, Рабочая партия Курдистана
СМИ: силы безопасности Турции начали в 18 провинциях операцию против РПК

Yeni Şafak: в 18 провинциях Турции началась операция против РПК

© AP Photo / Emre TazegulТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Emre Tazegul
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 окт - РИА Новости. Силы безопасности Турции начали операцию против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в 18 провинциях страны, задержано 90 подозреваемых, пишет проправительственная газета Yeni Şafak.
«
"Национальная разведывательная организация (MİT) и силы безопасности начали операцию "Спящая ячейка" в 18 провинциях с центром в Шанлыурфе против сепаратистской террористической организации PПK. К настоящему времени в рамках операции задержано около 90 подозреваемых",- пишет издание.
Глава МВД Турции Али Ерликая в минувшее воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Источник: операции турецкой армии против РПК примут более жесткий характер
2 октября, 07:27
 
В миреТурцияАнкара (провинция)ИракРабочая партия Курдистана
 
 
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