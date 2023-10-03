https://ria.ru/20231003/turtsiya-1900090149.html

СМИ: силы безопасности Турции начали в 18 провинциях операцию против РПК

СМИ: силы безопасности Турции начали в 18 провинциях операцию против РПК - РИА Новости, 03.10.2023

СМИ: силы безопасности Турции начали в 18 провинциях операцию против РПК

Силы безопасности Турции начали операцию против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в 18 провинциях страны, задержано 90 подозреваемых, пишет... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T07:11

2023-10-03T07:11

2023-10-03T07:27

в мире

турция

анкара (провинция)

ирак

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 3 окт - РИА Новости. Силы безопасности Турции начали операцию против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в 18 провинциях страны, задержано 90 подозреваемых, пишет проправительственная газета Yeni Şafak."Национальная разведывательная организация (MİT) и силы безопасности начали операцию "Спящая ячейка" в 18 провинциях с центром в Шанлыурфе против сепаратистской террористической организации PПK. К настоящему времени в рамках операции задержано около 90 подозреваемых",- пишет издание.Глава МВД Турции Али Ерликая в минувшее воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20231002/rpk-1899826161.html

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анкара (провинция)

ирак

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в мире, турция, анкара (провинция), ирак, рабочая партия курдистана