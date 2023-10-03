https://ria.ru/20231003/turmarshrut-1900239009.html
Турмаршрут обустроят в природном парке "Ингилор" в ЯНАО до конца года
Турмаршрут обустроят в природном парке "Ингилор" в ЯНАО до конца года - РИА Новости, 03.10.2023
Турмаршрут обустроят в природном парке "Ингилор" в ЯНАО до конца года
Туристический маршрут до конца текущего года создадут в природном парке "Ингилор" на Ямале, благоустройство тропы началось в августе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:19
2023-10-03T18:19
2023-10-03T18:19
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
газпром
новости - туризм
нацпроекты
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 3 окт - РИА Новости. Туристический маршрут до конца текущего года создадут в природном парке "Ингилор" на Ямале, благоустройство тропы началось в августе, сообщает пресс-служба правительства региона. Протяженность тропы составляет 40 километров. Сейчас на маршруте установлена входная группа с аркой, сделаны три туристические остановки. "На последней поставили беседку, контейнеры для мусора, настилы под палатки. Оборудовали место для разведения костра и установили санитарный модуль", — говорится в сообщении. Завершат обустройство маршрута к концу этого года. По пути следования туристов поставят навигационные указатели, информационные щиты, солонцы, скворечники и гоголятники для животных и птиц. Туристический маршрут "Харбей" пролегает по долине одноименной реки, что позволит проводить по нему как пешие походы, так и сплавы. В этом году с участием волонтеров ООО "Газпром добыча Ямбург" в природном парке обустроена еще одна экологическая тропа — "Гора Пусьерка", уточняет пресс-служба. Природный парк "Ингилор" создан в 2022 году, который на Ямале был объявлен Годом экологии. Для этого природный парк "Полярно-Уральский" расширили до 921 тысячи гектаров. На его территории расположены Нефритовая долина, озеро Большое Щучье, самый крупный в мире питомник овцебыков. С начала года выдано более 400 разрешений на посещение природного парка индивидуальным туристам и группам. Обустройство туристических маршрутов отвечает задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", отмечают власти.
https://ria.ru/20230203/puteshestvie-1849546208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, газпром, новости - туризм, нацпроекты, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Газпром, Новости - Туризм, Нацпроекты, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
САЛЕХАРД, 3 окт - РИА Новости. Туристический маршрут до конца текущего года создадут в природном парке "Ингилор" на Ямале, благоустройство тропы началось в августе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Протяженность тропы составляет 40 километров. Сейчас на маршруте установлена входная группа с аркой, сделаны три туристические остановки.
"На последней поставили беседку, контейнеры для мусора, настилы под палатки. Оборудовали место для разведения костра и установили санитарный модуль", — говорится в сообщении.
Завершат обустройство маршрута к концу этого года. По пути следования туристов поставят навигационные указатели, информационные щиты, солонцы, скворечники и гоголятники для животных и птиц. Туристический маршрут "Харбей" пролегает по долине одноименной реки, что позволит проводить по нему как пешие походы, так и сплавы.
В этом году с участием волонтеров ООО "Газпром
добыча Ямбург" в природном парке обустроена еще одна экологическая тропа — "Гора Пусьерка", уточняет пресс-служба.
Природный парк "Ингилор" создан в 2022 году, который на Ямале был объявлен Годом экологии. Для этого природный парк "Полярно-Уральский" расширили до 921 тысячи гектаров. На его территории расположены Нефритовая долина, озеро Большое Щучье, самый крупный в мире питомник овцебыков. С начала года выдано более 400 разрешений на посещение природного парка индивидуальным туристам и группам.
Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами
Обустройство туристических маршрутов отвечает задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", отмечают власти.