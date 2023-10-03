https://ria.ru/20231003/turisty-1900110680.html

В Оренбурге туристы не улетели на отдых из-за исчезновения агентства

В Оренбурге туристы не улетели на отдых из-за исчезновения агентства - РИА Новости, 03.10.2023

В Оренбурге туристы не улетели на отдых из-за исчезновения агентства

В РСТ Оренбургской области рассказали, что порядка 20 человек не смогли улететь на отдых из-за исчезновения турагентства, а также объяснили, как избежать... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:37

2023-10-03T10:37

2023-10-03T10:37

туризм

новости - туризм

оренбург

оренбургская область

турция

мошенники

мошенничество

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739185179_0:177:2048:1329_1920x0_80_0_0_4733a887aa42d316d2ea99c2e79ffae6.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В РСТ Оренбургской области рассказали, что порядка 20 человек не смогли улететь на отдых из-за исчезновения турагентства, а также объяснили, как избежать подобной ситуации в будущем, сообщил представитель союза в регионе Владимир Гетман."Сейчас пострадавшими занимаются компетентные органы. Ориентировочно пока их порядка двадцати", – рассказал эксперт. Все они купили путевки по сверхвыгодной цене – в "четверку" в Турции за 55 тысяч рублей на двоих в местном турагентстве Виктории Латуги.Клиенты перевели деньги, заключили договоры, а в день вылета получили сообщение о приостановке деятельности ИП. Офис закрыт, вывеска снята, телефоны не отвечают, а соцсети заблокированы владельцем, рассказывает о произошедшем Гетман.Путешественникам предложили путевки, которые у туроператоров стоят более 100 тысяч рублей. "Схема не нова: предлагается ультранизкая цена за продукт с пояснением, что такую стоимость позволяет получить закрытие полетной программы, распродажа, привилегированное положение агента. Предпринимать собирает деньги, а затем скрывается", – объяснил представитель РСТ.Он добавил, что закрывшаяся фирма работала не один год, имела договоры с крупными туроператорами, входила в реестр турагентств на сайте Минэкономразвития. Эксперт говорит, что причин исчезновения индивидуального предпринимателя теоретически могло быть две.Первая – изначально не криминальная: турагент не планировала никого обманывать, но из-за финансовых проблем начала демпинговать, ушла глубоко в минус и, когда перекрывать его было нечем, приняла решение не оказывать услуги и скрыться.Второй вариант – четко спланированная схема: активные продажи туров по сверхнизкой цене на определенные даты, которые не бронировались у туроператоров и не оплачивались. Поскольку почти все поездки продавались с дисконтом в 50 процентов, а таких скидок не бывает, более вероятен второй вариант – злой умысел.Информации от туроператоров об оплате путевок пострадавших лиц РСТ не получал. Если бы клиентов обманул оператор, то сработала бы система страхования ответственности, и пострадавшие могли бы получить деньги у страховой компании либо из фондов персональной ответственности ассоциации "Турпомощь". В нынешнем же случае туристы смогут попытаться вернуть деньги только через суд, говорит Гетман.Чтобы обезопасить себя от подобного развития событий, бронируя поездку, необходимо выяснить название туроператора. Оно должно быть отражено в договоре.Кроме того, агент, действуя по поручению туриста, при поступлении денег от него обязан перечислить их оператору в том же объеме, который внесен клиентом. "Если вы внесли большую часть или половину стоимости, то и турагент должен заплатить столько же, ничего не оставляя себе", – говорит эксперт. Свою комиссию он получит только после полной оплаты тура. Перечисление денег оператору можно проверить, запросив у него лист подтверждения, который содержит всю информацию о поездке.

https://ria.ru/20231003/puteshestviya-1900035659.html

оренбург

оренбургская область

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, оренбург, оренбургская область, турция, мошенники, мошенничество, туризм, российский союз туриндустрии (рст)