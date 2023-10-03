https://ria.ru/20231003/turisty-1900110680.html
В Оренбурге туристы не улетели на отдых из-за исчезновения агентства
В Оренбурге туристы не улетели на отдых из-за исчезновения агентства - РИА Новости, 03.10.2023
В Оренбурге туристы не улетели на отдых из-за исчезновения агентства
В РСТ Оренбургской области рассказали, что порядка 20 человек не смогли улететь на отдых из-за исчезновения турагентства, а также объяснили, как избежать... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:37
2023-10-03T10:37
2023-10-03T10:37
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В РСТ Оренбургской области рассказали, что порядка 20 человек не смогли улететь на отдых из-за исчезновения турагентства, а также объяснили, как избежать подобной ситуации в будущем, сообщил представитель союза в регионе Владимир Гетман."Сейчас пострадавшими занимаются компетентные органы. Ориентировочно пока их порядка двадцати", – рассказал эксперт. Все они купили путевки по сверхвыгодной цене – в "четверку" в Турции за 55 тысяч рублей на двоих в местном турагентстве Виктории Латуги.Клиенты перевели деньги, заключили договоры, а в день вылета получили сообщение о приостановке деятельности ИП. Офис закрыт, вывеска снята, телефоны не отвечают, а соцсети заблокированы владельцем, рассказывает о произошедшем Гетман.Путешественникам предложили путевки, которые у туроператоров стоят более 100 тысяч рублей. "Схема не нова: предлагается ультранизкая цена за продукт с пояснением, что такую стоимость позволяет получить закрытие полетной программы, распродажа, привилегированное положение агента. Предпринимать собирает деньги, а затем скрывается", – объяснил представитель РСТ.Он добавил, что закрывшаяся фирма работала не один год, имела договоры с крупными туроператорами, входила в реестр турагентств на сайте Минэкономразвития. Эксперт говорит, что причин исчезновения индивидуального предпринимателя теоретически могло быть две.Первая – изначально не криминальная: турагент не планировала никого обманывать, но из-за финансовых проблем начала демпинговать, ушла глубоко в минус и, когда перекрывать его было нечем, приняла решение не оказывать услуги и скрыться.Второй вариант – четко спланированная схема: активные продажи туров по сверхнизкой цене на определенные даты, которые не бронировались у туроператоров и не оплачивались. Поскольку почти все поездки продавались с дисконтом в 50 процентов, а таких скидок не бывает, более вероятен второй вариант – злой умысел.Информации от туроператоров об оплате путевок пострадавших лиц РСТ не получал. Если бы клиентов обманул оператор, то сработала бы система страхования ответственности, и пострадавшие могли бы получить деньги у страховой компании либо из фондов персональной ответственности ассоциации "Турпомощь". В нынешнем же случае туристы смогут попытаться вернуть деньги только через суд, говорит Гетман.Чтобы обезопасить себя от подобного развития событий, бронируя поездку, необходимо выяснить название туроператора. Оно должно быть отражено в договоре.Кроме того, агент, действуя по поручению туриста, при поступлении денег от него обязан перечислить их оператору в том же объеме, который внесен клиентом. "Если вы внесли большую часть или половину стоимости, то и турагент должен заплатить столько же, ничего не оставляя себе", – говорит эксперт. Свою комиссию он получит только после полной оплаты тура. Перечисление денег оператору можно проверить, запросив у него лист подтверждения, который содержит всю информацию о поездке.
https://ria.ru/20231003/puteshestviya-1900035659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, оренбург, оренбургская область, турция, мошенники, мошенничество, туризм, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Оренбург, Оренбургская область, Турция, мошенники, Мошенничество, Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ)
В Оренбурге туристы не улетели на отдых из-за исчезновения агентства
РСТ: в Оренбурге туристы не улетели на отдых из-за исчезновения агентства
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В РСТ Оренбургской области рассказали, что порядка 20 человек не смогли улететь на отдых из-за исчезновения турагентства, а также объяснили, как избежать подобной ситуации в будущем, сообщил представитель союза в регионе Владимир Гетман.
"Сейчас пострадавшими занимаются компетентные органы. Ориентировочно пока их порядка двадцати", – рассказал эксперт. Все они купили путевки по сверхвыгодной цене – в "четверку" в Турции
за 55 тысяч рублей на двоих в местном турагентстве Виктории Латуги.
Клиенты перевели деньги, заключили договоры, а в день вылета получили сообщение о приостановке деятельности ИП. Офис закрыт, вывеска снята, телефоны не отвечают, а соцсети заблокированы владельцем, рассказывает о произошедшем Гетман.
Путешественникам предложили путевки, которые у туроператоров стоят более 100 тысяч рублей. "Схема не нова: предлагается ультранизкая цена за продукт с пояснением, что такую стоимость позволяет получить закрытие полетной программы, распродажа, привилегированное положение агента. Предпринимать собирает деньги, а затем скрывается", – объяснил представитель РСТ.
Он добавил, что закрывшаяся фирма работала не один год, имела договоры с крупными туроператорами, входила в реестр турагентств на сайте Минэкономразвития
. Эксперт говорит, что причин исчезновения индивидуального предпринимателя теоретически могло быть две.
Первая – изначально не криминальная: турагент не планировала никого обманывать, но из-за финансовых проблем начала демпинговать, ушла глубоко в минус и, когда перекрывать его было нечем, приняла решение не оказывать услуги и скрыться.
Второй вариант – четко спланированная схема: активные продажи туров по сверхнизкой цене на определенные даты, которые не бронировались у туроператоров и не оплачивались. Поскольку почти все поездки продавались с дисконтом в 50 процентов, а таких скидок не бывает, более вероятен второй вариант – злой умысел.
Информации от туроператоров об оплате путевок пострадавших лиц РСТ не получал. Если бы клиентов обманул оператор, то сработала бы система страхования ответственности, и пострадавшие могли бы получить деньги у страховой компании либо из фондов персональной ответственности ассоциации "Турпомощь". В нынешнем же случае туристы смогут попытаться вернуть деньги только через суд, говорит Гетман.
Чтобы обезопасить себя от подобного развития событий, бронируя поездку, необходимо выяснить название туроператора. Оно должно быть отражено в договоре.
Кроме того, агент, действуя по поручению туриста, при поступлении денег от него обязан перечислить их оператору в том же объеме, который внесен клиентом. "Если вы внесли большую часть или половину стоимости, то и турагент должен заплатить столько же, ничего не оставляя себе", – говорит эксперт. Свою комиссию он получит только после полной оплаты тура. Перечисление денег оператору можно проверить, запросив у него лист подтверждения, который содержит всю информацию о поездке.
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