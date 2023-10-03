https://ria.ru/20231003/trevoga-1900117781.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.10.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги звучит в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:10
2023-10-03T11:10
2023-10-03T11:10
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник тревогу объявляли в Николаевской и Харьковской областях. Позже ее отменили. В 10.25 (совпадает с мск) тревогу объявили в Сумской области, через шесть минут – в Николаевской и Кировоградской, следом – в Одесской и Днепропетровской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231003/trevoga-1900102558.html
https://ria.ru/20231002/trevoga-1899950087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, сумская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Харьковская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в пяти областях страны