https://ria.ru/20231003/trevoga-1900117781.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.10.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги звучит в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:10

2023-10-03T11:10

2023-10-03T11:10

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник тревогу объявляли в Николаевской и Харьковской областях. Позже ее отменили. В 10.25 (совпадает с мск) тревогу объявили в Сумской области, через шесть минут – в Николаевской и Кировоградской, следом – в Одесской и Днепропетровской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231003/trevoga-1900102558.html

https://ria.ru/20231002/trevoga-1899950087.html

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сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, харьковская область, сумская область, вооруженные силы рф