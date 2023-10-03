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Новак ответил на вопрос о запрете экспорта российского топлива - РИА Новости, 03.10.2023
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13:41 03.10.2023 (обновлено: 14:22 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/toplivo-1900164081.html
Новак ответил на вопрос о запрете экспорта российского топлива
Новак ответил на вопрос о запрете экспорта российского топлива - РИА Новости, 03.10.2023
Новак ответил на вопрос о запрете экспорта российского топлива
Запрет экспорта бензина и дизельного топлива из России продлится столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:41
2023-10-03T14:22
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
россия
urals
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Запрет экспорта бензина и дизельного топлива из России продлится столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка ", - ответил Новак в кулуарах Валдайского форума на вопрос о том, как долго продлится запрет экспорта бензина и дизельного топлива из России. Вице-премьер также добавил, что создан прецедент для того, чтобы использовать подобный инструмент в будущем против не только российских энергоресурсов, но и ресурсов из других стран, а также против другой продукции.В пятницу министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ценовой потолок на российскую нефть больше не работает так, как предполагалось. Согласно сообщению агентства Блумберг, она пообещала продолжить усилия для предотвращения уклонения России от ограничений, но не упомянула о каких-либо конкретных новых мерах.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Тем временем, по данным Минфина РФ, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.
https://ria.ru/20230930/benzin-1899619768.html
https://ria.ru/20230911/toplivo-1895429633.html
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александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, россия, urals, brent
Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Россия, Urals, Brent
Новак ответил на вопрос о запрете экспорта российского топлива

Новак: запрет экспорта топлива из РФ продлится до стабилизации внутреннего рынка

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Александр Новак. Архивное фото
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Запрет экспорта бензина и дизельного топлива из России продлится столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
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"Столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка ", - ответил Новак в кулуарах Валдайского форума на вопрос о том, как долго продлится запрет экспорта бензина и дизельного топлива из России.
Вице-премьер также добавил, что создан прецедент для того, чтобы использовать подобный инструмент в будущем против не только российских энергоресурсов, но и ресурсов из других стран, а также против другой продукции.
В пятницу министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ценовой потолок на российскую нефть больше не работает так, как предполагалось. Согласно сообщению агентства Блумберг, она пообещала продолжить усилия для предотвращения уклонения России от ограничений, но не упомянула о каких-либо конкретных новых мерах.
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Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Тем временем, по данным Минфина РФ, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.
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Александр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЭкономикаРоссияUralsBrent
 
 
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