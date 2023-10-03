https://ria.ru/20231003/tayfun-1900084378.html

Примгидромет спрогнозировал обрушение тайфуна KOINU на Тайвань и часть КНР

Примгидромет спрогнозировал обрушение тайфуна KOINU на Тайвань и часть КНР - РИА Новости, 03.10.2023

Примгидромет спрогнозировал обрушение тайфуна KOINU на Тайвань и часть КНР

Тайфун KOINU в ближайшие трое суток обрушится на Тайвань и юго-восточное побережье Китая, куда принесет ураганный ветер и ливни, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T04:45

2023-10-03T04:45

2023-10-03T09:46

тайвань

китай

приморский край

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Тайфун KOINU в ближайшие трое суток обрушится на Тайвань и юго-восточное побережье Китая, куда принесет ураганный ветер и ливни, сообщает Примгидромет. "Тайфун №14, KOINU, сегодня утром пересек 20-ю широту и 125-й меридиан с давлением в центре 940 гПа, двигаясь в направлении острова Тайвань. В ближайшие трое суток он обрушится на Тайвань и юго-восточное побережье Китая с тоннами воды и ураганным ветром. Выйдя на территорию сухопутного Китая, начнет быстро деградировать и прекратит свое существование", - приводятся слова главы Примгидромета Бориса Кубая. По его словам, угрозы для Приморского края вихрь не представляет. Синоптик также отметил, что в ближайшие дни в Приморье резко похолодает. "Существует вероятность дождя со снегом в горных районах, на перевалах. Но еще более вероятен снег в горных районах ориентировочно ближе к середине октября, когда над краем может пройти еще более холодный атмосферный фронт", - добавил Кубай.

https://ria.ru/20230908/evakuatsiya-1894878357.html

тайвань

китай

приморский край

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тайвань, китай, приморский край, примгидромет