https://ria.ru/20231003/sukhum-1900144897.html
Абхазия поблагодарила Россию за подписание проекта по аэропорту Сухум
Абхазия поблагодарила Россию за подписание проекта по аэропорту Сухум - РИА Новости, 03.10.2023
Абхазия поблагодарила Россию за подписание проекта по аэропорту Сухум
Абхазия благодарна руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению сухумского аэропорта, заявил во вторник президент республики Аслан РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:42
2023-10-03T12:42
2023-10-03T12:46
аслан бжания
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сухум
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СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Абхазия благодарна руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению сухумского аэропорта, заявил во вторник президент республики Аслан Бжания. "Мы выражаем благодарность руководству Российской Федерации. Недавно было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта города Сухум. Для нас это имеет огромное значение", — сказал Бжания в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он добавил, что Сухум также благодарен Москве за подписание закона, ратифицирующего соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства, и отметил, что этот документ "был воспринят с большим воодушевлением".
https://ria.ru/20230704/abkhaziya-1882248436.html
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аслан бжания, россия, абхазия, сухум, сергей лавров
Аслан Бжания, Россия, Абхазия, Сухум, Сергей Лавров
Абхазия поблагодарила Россию за подписание проекта по аэропорту Сухум
Бжания поблагодарил РФ за подписание проекта по реконструкции аэропорта Сухум