Рейтинг@Mail.ru
Абхазия поблагодарила Россию за подписание проекта по аэропорту Сухум - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 03.10.2023 (обновлено: 12:46 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/sukhum-1900144897.html
Абхазия поблагодарила Россию за подписание проекта по аэропорту Сухум
Абхазия поблагодарила Россию за подписание проекта по аэропорту Сухум - РИА Новости, 03.10.2023
Абхазия поблагодарила Россию за подписание проекта по аэропорту Сухум
Абхазия благодарна руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению сухумского аэропорта, заявил во вторник президент республики Аслан РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:42
2023-10-03T12:46
аслан бжания
россия
абхазия
сухум
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900146207_0:303:3102:2048_1920x0_80_0_0_14bcd36a9365867defca4fdf438ba62c.jpg
СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Абхазия благодарна руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению сухумского аэропорта, заявил во вторник президент республики Аслан Бжания. "Мы выражаем благодарность руководству Российской Федерации. Недавно было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта города Сухум. Для нас это имеет огромное значение", — сказал Бжания в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он добавил, что Сухум также благодарен Москве за подписание закона, ратифицирующего соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства, и отметил, что этот документ "был воспринят с большим воодушевлением".
https://ria.ru/20230704/abkhaziya-1882248436.html
россия
абхазия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900146207_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d97111cf67715b03f472e463feee2b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аслан бжания, россия, абхазия, сухум, сергей лавров
Аслан Бжания, Россия, Абхазия, Сухум, Сергей Лавров
Абхазия поблагодарила Россию за подписание проекта по аэропорту Сухум

Бжания поблагодарил РФ за подписание проекта по реконструкции аэропорта Сухум

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Сочи. 3 октября 2023
Президент Абхазии Аслан Бжания и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Сочи. 3 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Абхазии Аслан Бжания и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Сочи. 3 октября 2023
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Абхазия благодарна руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению сухумского аэропорта, заявил во вторник президент республики Аслан Бжания.
"Мы выражаем благодарность руководству Российской Федерации. Недавно было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта города Сухум. Для нас это имеет огромное значение", — сказал Бжания в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он добавил, что Сухум также благодарен Москве за подписание закона, ратифицирующего соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства, и отметил, что этот документ "был воспринят с большим воодушевлением".
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Решетников рассказал о развитии Абхазии
4 июля, 20:31
 
Аслан БжанияРоссияАбхазияСухумСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала