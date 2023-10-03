Рейтинг@Mail.ru
Цивилев: в Кузбассе будут реализованы масштабные строительные проекты - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 03.10.2023 (обновлено: 14:32 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/stroitelstvo-1900170264.html
Цивилев: в Кузбассе будут реализованы масштабные строительные проекты
Цивилев: в Кузбассе будут реализованы масштабные строительные проекты - РИА Новости, 03.10.2023
Цивилев: в Кузбассе будут реализованы масштабные строительные проекты
В Кузбассе будут реализованы масштабные строительные проекты, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:10
2023-10-03T14:32
общество
екатеринбург
кемерово
сергей цивилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900174778_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_25f8eedc51d22319e5bce4198ccc9a3a.jpg
КЕМЕРОВО, 3 окт – РИА Новости. В Кузбассе будут реализованы масштабные строительные проекты, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. Сегодня он посетил международный строительный форум-выставку 100+ TechnoBuild и подписал соглашения о сотрудничестве региона с "УГМК-Застройщик". Подписанные соглашения предусматривают проектирование и строительство высотного комплекса "Московская площадь" на берегу Томи, медицинского центра площадью свыше 12 тысяч квадратных метров и жилых кварталов. Компания-застройщик представила макеты архитектурных решений и 3D-визуализацию, чтобы гости лучше рассмотрели и оценили масштаб будущих строений", – говорится в сообщении. Уточняется, что медицинский комплекс разместится рядом с медицинским университетом. В него войдут взрослая и детская поликлиники, операционный блок, стационар на 30 мест, лаборатория, эндоскопия, лучевая диагностика и аптека. Для возведения медкомплекса привлекут инвестиции на сумму 3,6 миллиарда рублей. "У нас действует большая программа по подготовке медицинских кадров, и в этой клинике будут кафедры для обучения и практики наших студентов. Мы договорились, что в объектах, которые будет строить "УГМК-Застройщик", тоже будут поликлиники, интегрированные в комплексы. Это новые подходы в системе оказания медпомощи", - цитирует пресс-служба Цивилева. Отмечается, что еще одним важным документом, подписанным на полях форума в Екатеринбурге, стало соглашение по реализации проектов комплексного развития территории (КРТ) заискитимской части Кемерово. На площади 549 гектаров планируют возвести более 10 современных высотных микрорайонов, где предусмотрена и социальная инфраструктура. Вместе с 10 школами, 38 детскими садами и шестью объектами здравоохранения появятся новые общественные пространства, парки, а также объекты спорта и культуры. Строительство многофункционального общественного центра "Московская площадь" в 145 тысяч квадратных метров в соответствии с соглашением начнется уже в этом году. На участке в 5 гектаров разместятся торговые улицы, термальный комплекс с бассейном под открытым небом, гостиница, рестораны, фитнес-клуб и офисный центр. Объем инвестиций составит свыше 17 миллиардов рублей. "Вместе с органами власти, партнерами мы формируем новый архитектурный облик, современное пространство, которое станет местом коммуникаций, сосредоточением деловой, общественной и культурной жизни", - приводятся в сообщении слова генерального директора "УГМК-Застройщик" Евгения Мордовина.
https://ria.ru/20230928/kuzbass-1899152750.html
https://ria.ru/20231002/lyzhi-1899950313.html
екатеринбург
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900174778_0:0:1208:906_1920x0_80_0_0_b12ca8a9b4d4a37f4dafee04811c0b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, екатеринбург, кемерово, сергей цивилев
Общество, Екатеринбург, Кемерово, Сергей Цивилев

Цивилев: в Кузбассе будут реализованы масштабные строительные проекты

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаПроект высотного комплекса "Московская площадь"
Проект высотного комплекса Московская площадь - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Проект высотного комплекса "Московская площадь"
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 3 окт – РИА Новости. В Кузбассе будут реализованы масштабные строительные проекты, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
«
"Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. Сегодня он посетил международный строительный форум-выставку 100+ TechnoBuild и подписал соглашения о сотрудничестве региона с "УГМК-Застройщик". Подписанные соглашения предусматривают проектирование и строительство высотного комплекса "Московская площадь" на берегу Томи, медицинского центра площадью свыше 12 тысяч квадратных метров и жилых кварталов. Компания-застройщик представила макеты архитектурных решений и 3D-визуализацию, чтобы гости лучше рассмотрели и оценили масштаб будущих строений", – говорится в сообщении.
Визуализация стенда Кузбасса на ВДНХ в Москве
Цивилев: стенд Кузбасса на ВДНХ покажет всю многогранность региона
28 сентября, 12:09
Уточняется, что медицинский комплекс разместится рядом с медицинским университетом. В него войдут взрослая и детская поликлиники, операционный блок, стационар на 30 мест, лаборатория, эндоскопия, лучевая диагностика и аптека. Для возведения медкомплекса привлекут инвестиции на сумму 3,6 миллиарда рублей.
«
"У нас действует большая программа по подготовке медицинских кадров, и в этой клинике будут кафедры для обучения и практики наших студентов. Мы договорились, что в объектах, которые будет строить "УГМК-Застройщик", тоже будут поликлиники, интегрированные в комплексы. Это новые подходы в системе оказания медпомощи", - цитирует пресс-служба Цивилева.
Отмечается, что еще одним важным документом, подписанным на полях форума в Екатеринбурге, стало соглашение по реализации проектов комплексного развития территории (КРТ) заискитимской части Кемерово. На площади 549 гектаров планируют возвести более 10 современных высотных микрорайонов, где предусмотрена и социальная инфраструктура. Вместе с 10 школами, 38 детскими садами и шестью объектами здравоохранения появятся новые общественные пространства, парки, а также объекты спорта и культуры.
Строительство многофункционального общественного центра "Московская площадь" в 145 тысяч квадратных метров в соответствии с соглашением начнется уже в этом году. На участке в 5 гектаров разместятся торговые улицы, термальный комплекс с бассейном под открытым небом, гостиница, рестораны, фитнес-клуб и офисный центр. Объем инвестиций составит свыше 17 миллиардов рублей.
«
"Вместе с органами власти, партнерами мы формируем новый архитектурный облик, современное пространство, которое станет местом коммуникаций, сосредоточением деловой, общественной и культурной жизни", - приводятся в сообщении слова генерального директора "УГМК-Застройщик" Евгения Мордовина.
Отдыхающие на горнолыжном курорте - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Кузбасс планирует открыть горнолыжный сезон 18 ноября
2 октября, 14:07
 
ОбществоЕкатеринбургКемеровоСергей Цивилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала