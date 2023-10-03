Цивилев: в Кузбассе будут реализованы масштабные строительные проекты
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаПроект высотного комплекса "Московская площадь"
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Проект высотного комплекса "Московская площадь"
КЕМЕРОВО, 3 окт – РИА Новости. В Кузбассе будут реализованы масштабные строительные проекты, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
«
"Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. Сегодня он посетил международный строительный форум-выставку 100+ TechnoBuild и подписал соглашения о сотрудничестве региона с "УГМК-Застройщик". Подписанные соглашения предусматривают проектирование и строительство высотного комплекса "Московская площадь" на берегу Томи, медицинского центра площадью свыше 12 тысяч квадратных метров и жилых кварталов. Компания-застройщик представила макеты архитектурных решений и 3D-визуализацию, чтобы гости лучше рассмотрели и оценили масштаб будущих строений", – говорится в сообщении.
Уточняется, что медицинский комплекс разместится рядом с медицинским университетом. В него войдут взрослая и детская поликлиники, операционный блок, стационар на 30 мест, лаборатория, эндоскопия, лучевая диагностика и аптека. Для возведения медкомплекса привлекут инвестиции на сумму 3,6 миллиарда рублей.
«
"У нас действует большая программа по подготовке медицинских кадров, и в этой клинике будут кафедры для обучения и практики наших студентов. Мы договорились, что в объектах, которые будет строить "УГМК-Застройщик", тоже будут поликлиники, интегрированные в комплексы. Это новые подходы в системе оказания медпомощи", - цитирует пресс-служба Цивилева.
Отмечается, что еще одним важным документом, подписанным на полях форума в Екатеринбурге, стало соглашение по реализации проектов комплексного развития территории (КРТ) заискитимской части Кемерово. На площади 549 гектаров планируют возвести более 10 современных высотных микрорайонов, где предусмотрена и социальная инфраструктура. Вместе с 10 школами, 38 детскими садами и шестью объектами здравоохранения появятся новые общественные пространства, парки, а также объекты спорта и культуры.
Строительство многофункционального общественного центра "Московская площадь" в 145 тысяч квадратных метров в соответствии с соглашением начнется уже в этом году. На участке в 5 гектаров разместятся торговые улицы, термальный комплекс с бассейном под открытым небом, гостиница, рестораны, фитнес-клуб и офисный центр. Объем инвестиций составит свыше 17 миллиардов рублей.
«
"Вместе с органами власти, партнерами мы формируем новый архитектурный облик, современное пространство, которое станет местом коммуникаций, сосредоточением деловой, общественной и культурной жизни", - приводятся в сообщении слова генерального директора "УГМК-Застройщик" Евгения Мордовина.