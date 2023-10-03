https://ria.ru/20231003/sport_territorii-1900227225.html
Ямал создаст 30 спортивных территорий в Волновахском районе ДНР
Ямал создаст 30 спортивных территорий в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 03.10.2023
Ямал создаст 30 спортивных территорий в Волновахском районе ДНР
Специалисты из ЯНАО построят 30 спортивных территорий в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:44
2023-10-03T17:44
2023-10-03T17:44
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
волновахский район
донецкая народная республика
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 3 окт — РИА Новости. Специалисты из ЯНАО построят 30 спортивных территорий в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона. Речь идет о многофункциональных и детских площадках, зонах воркаута, которые запланированы в 18 населенных пунктах в рамках ямальского проекта "Спорт во дворе". "Идея о возрождении спортивных и детских объектов принадлежит губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. В настоящее время все 30 объектов в работе, 11 из них находятся в Волновахе", — говорится в сообщении пресс-службы. На всех территориях выполнен демонтаж поврежденных покрытий, устаревших игровых комплексов, а также проведены земляные работы по планировке. Строители готовят основания для нового покрытия. Самым крупным спортивным объектом в районном центре станет центральный стадион — работы по нему завершаются. Еще 19 детских и спортивных площадок появятся в других населенных пунктах подшефного региона, уточняет пресс-служба. Универсальные спортивные территории объединят в себе зоны для футбола, баскетбола и волейбола. Строители установят ограждение и освещение. На участках для воркаута появятся специальные тренажеры для уличной гимнастики, турники, брусья и лестницы. Все площадки строят в соответствии с российскими стандартами: будет уложено безопасное покрытие, установлено современное сертифицированное оборудование. В планах завершить работы до конца года. Мероприятия реализуются по комплексной программе поддержки Волновахского района, утвержденной губернатором Ямала Дмитрием Артюховым до 2025 года. Задача - сделать доступным спорт и активный досуг для каждого, независимо от возраста и физической формы.
https://ria.ru/20230925/fasady-1898553323.html
https://ria.ru/20230808/vosstanovlenie-1888868188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, волновахский район, донецкая народная республика, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
САЛЕХАРД, 3 окт — РИА Новости. Специалисты из ЯНАО построят 30 спортивных территорий в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона.
Речь идет о многофункциональных и детских площадках, зонах воркаута, которые запланированы в 18 населенных пунктах в рамках ямальского проекта "Спорт во дворе".
"Идея о возрождении спортивных и детских объектов принадлежит губернатору Ямала Дмитрию Артюхову
. В настоящее время все 30 объектов в работе, 11 из них находятся в Волновахе", — говорится в сообщении пресс-службы.
На всех территориях выполнен демонтаж поврежденных покрытий, устаревших игровых комплексов, а также проведены земляные работы по планировке. Строители готовят основания для нового покрытия.
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Самым крупным спортивным объектом в районном центре станет центральный стадион — работы по нему завершаются. Еще 19 детских и спортивных площадок появятся в других населенных пунктах подшефного региона, уточняет пресс-служба.
Универсальные спортивные территории объединят в себе зоны для футбола, баскетбола и волейбола. Строители установят ограждение и освещение. На участках для воркаута появятся специальные тренажеры для уличной гимнастики, турники, брусья и лестницы. Все площадки строят в соответствии с российскими стандартами: будет уложено безопасное покрытие, установлено современное сертифицированное оборудование. В планах завершить работы до конца года.
Мероприятия реализуются по комплексной программе поддержки Волновахского района, утвержденной губернатором Ямала Дмитрием Артюховым до 2025 года. Задача - сделать доступным спорт и активный досуг для каждого, независимо от возраста и физической формы.
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