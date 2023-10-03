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ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 03.10.2023 (обновлено: 15:33 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900193434.html
ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Запорожском направлении
ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.10.2023
ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении нанесли удары по украинским войска в районе Работино, уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ и два бронетранспортера,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:32
2023-10-03T15:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли удары по украинским войска в районе Работино, уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Малая Токмачка Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области."Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, а также буксируемая гаубица М119 производства США", - говорится в сводке за сутки.
https://ria.ru/20231003/kharkov-1900191623.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: российские военные уничтожили до 90 военных ВСУ в районе Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли удары по украинским войска в районе Работино, уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Малая Токмачка Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области.
"Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, а также буксируемая гаубица М119 производства США", - говорится в сводке за сутки.
Вид на Харьков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
ВС России поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ
Вчера, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская область
 
 
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