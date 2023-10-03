https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900193434.html

ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Запорожском направлении

ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.10.2023

ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска на запорожском направлении нанесли удары по украинским войска в районе Работино, уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ и два бронетранспортера,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:32

2023-10-03T15:32

2023-10-03T15:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли удары по украинским войска в районе Работино, уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Малая Токмачка Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области."Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, а также буксируемая гаубица М119 производства США", - говорится в сводке за сутки.

https://ria.ru/20231003/kharkov-1900191623.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область