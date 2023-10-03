https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900117947.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:47

2023-10-03T17:47

2023-10-03T18:08

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 октября 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили семь атак противника на Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Также российские части поразили 122 района скопления живой силы и техники. Уничтожены цеха, в которых ремонтировали танки, выпускали твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества. Средства ПВО перехватили 58 беспилотников и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 483 самолета, 250 вертолетов, 7417 беспилотников, 440 зенитных ракетных комплексов, 1160 реактивных систем залпового огня, 12 275 танков и других бронемашин, 6634 орудия полевой артиллерии и 13 721 единицу автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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