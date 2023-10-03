https://ria.ru/20231003/sotsposobie-1900139438.html
Соцпособие в Подмосковье теперь можно оформить онлайн
Соцпособие в Подмосковье теперь можно оформить онлайн - РИА Новости, 03.10.2023
Соцпособие в Подмосковье теперь можно оформить онлайн
В Московской области социальное пособие и материальную помощь на погребение теперь можно оформить в онлайн-формате, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:27
2023-10-03T12:27
2023-10-03T12:27
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Московской области социальное пособие и материальную помощь на погребение теперь можно оформить в онлайн-формате, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Еще две услуги в Подмосковье стали доступны в электронном формате. Теперь социальное пособие и единовременную материальную помощь на погребение можно оформить на портале госуслуг Московской области. Вновь обращаться в МФЦ для этого необязательно. Как отметили в пресс-службе, единовременную материальную помощь на погребение получают жители Подмосковья, оплатившие похороны, если они являются членами семьи или одиноко проживающими и доход их ниже двукратной величины прожиточного минимума. Размер выплаты составляет от четырех тысяч до 10 тысяч рублей в зависимости от дохода, а срок предоставления - семь дней. Соцпособие на погребение могут получить жители Подмосковья, оплатившие похороны умершего, который не подлежал обязательному социальному страхованию - это временно неработающие граждане трудоспособного возраста (не пенсионеры) или ребенок, родившийся мертвым по истечении 154 дней беременности. Услуга предоставляется в течение одного дня, а выплата составляет 7 793,48 рубля. Подать заявление на получение социального пособия на погребение можно на региональном портале госуслуг.
https://ria.ru/20230926/retsepty-1898785134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), госуслуги, мфц (многофункциональный центр), социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госуслуги, МФЦ (многофункциональный центр), Социальные выплаты
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Московской области социальное пособие и материальную помощь на погребение теперь можно оформить в онлайн-формате, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Еще две услуги в Подмосковье стали доступны в электронном формате. Теперь социальное пособие и единовременную материальную помощь на погребение можно оформить на портале госуслуг Московской области
. Вновь обращаться в МФЦ для этого необязательно.
Как отметили в пресс-службе, единовременную материальную помощь на погребение получают жители Подмосковья, оплатившие похороны, если они являются членами семьи или одиноко проживающими и доход их ниже двукратной величины прожиточного минимума. Размер выплаты составляет от четырех тысяч до 10 тысяч рублей в зависимости от дохода, а срок предоставления - семь дней.
Соцпособие на погребение могут получить жители Подмосковья, оплатившие похороны умершего, который не подлежал обязательному социальному страхованию - это временно неработающие граждане трудоспособного возраста (не пенсионеры) или ребенок, родившийся мертвым по истечении 154 дней беременности. Услуга предоставляется в течение одного дня, а выплата составляет 7 793,48 рубля.
Подать заявление на получение социального пособия на погребение можно на региональном портале госуслуг.
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