https://ria.ru/20231003/soc-forum-1900172373.html
Доклады к SOC-Forum отбирали ведущие игроки рынка — впервые в ИБ-индустрии
Доклады к SOC-Forum отбирали ведущие игроки рынка — впервые в ИБ-индустрии - РИА Новости, 03.10.2023
Доклады к SOC-Forum отбирали ведущие игроки рынка — впервые в ИБ-индустрии
Стартовала регистрация на IX ежегодный SOC-Forum, который пройдет с 14 по 15 ноября в Москве. Впервые в российской индустрии информационной безопасности (ИБ)... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:44
2023-10-03T15:44
2023-10-03T15:44
технологии
лаборатория касперского
москва
positive technologies
информационная безопасность
национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки
гк «солар» (ранее "ртк-солар")
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900166888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd014e5877f63e5637578e672be272f1.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Стартовала регистрация на IX ежегодный SOC-Forum, который пройдет с 14 по 15 ноября в Москве. Впервые в российской индустрии информационной безопасности (ИБ) все доклады для мероприятия отбирало экспертное жюри из ведущих игроков отрасли, сообщает пресс-служба ГК "Солар", которая является генеральным партнером форума.В конкурсном отборе участвовали как представители крупного бизнеса и регуляторов, так и независимые эксперты. Форум продлится два дня и будет включать в себя пять тематических секций и 92 лучших доклада из 200 заявленных. Кроме того, участники мероприятия обсудят множество актуальных тем – от выявления и реагирования на инциденты до Bug Bounty (программа обнаружения уязвимостей за вознаграждение), безопасной разработки софта и страхования киберрисков, говорится в сообщении.Доклады для деловой программы отбирало конкурсное жюри, куда вошли представители пяти игроков рынка ИБ: ГК "Солар", "Лаборатории Касперского", Positive Technologies (Позитив Текнолоджис), BI.ZONE (БИ.ЗОН) и "Перспективного мониторинга". Эксперты оценивали заявки по пятибалльной шкале, учитывались: новизна темы, ее раскрытие, актуальность, наличие клиентского опыта и отсутствие явной рекламы. Ни одна заявка не набрала максимальные пять баллов – 15 докладов заработали выше четырех баллов от жюри, а самой высокой оценкой стали 4,25 балла."В данном случае отсутствие "отличников" говорит прежде всего о строгости и избирательности жюри и совсем не означает, что качество заявленных докладов было неудовлетворительным. Кроме того, если представители отрасли подавали несколько докладов на одну и ту же тему, то конкуренция между ними усиливалась еще больше, т.к. программный комитет выступает за разнообразие тем", – приводятся в сообщении слова члена программного комитета форума и директора по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC (ДЖЕЙСОК) ГК "Солар" Алексея Павлова.В этом году программа SOC-Forum была расширена. Ее основой стали два технических трека с практикумами по направлениям Offense (Офэнс) и Defense (Дефэнс), а также по выявлению и реагированию на инциденты. Эксперты расскажут про собственный опыт форензики и инструменты центра мониторинга ИБ. Именно в эти треки было подано наибольшее количество докладов – более 50% от всех заявок, пояснили в пресс-службе.Там добавили, что в бизнесово-технологический трек традиционно войдут доклады по выявлению угроз, реагированию на инциденты и предотвращению кибератак. Вендоры и представители бизнеса обсудят SOC с точки зрения кадровых вопросов, выстраивания функций и процессов центра, расширения технологического фреймворка. Также будут затронуты темы интеграции безопасности в продукт и выстраивания безопасной разработки.В рамках двух бизнесовых треков регуляторы представят ключевые доклады по развитию угроз, а эксперты обсудят основные тренды в киберугрозах и в защите, развитие стратегий и фреймворков в ИБ, а также в формате "прожарки" расскажут о реальных взломах и клиентском опыте тестирования ИБ-продуктов."SOC-Forum за годы проведения стал узкоспециализированной, но постоянно расширяющей границы площадкой, где экспертам интересно выступать. "Безопасность должна быть тихой" – этот лозунг преследует ИБ-отрасль уже довольно давно, но сегодня все больше компаний выходят из сумрака на свет, чтобы поделиться своим опытом. Российский бизнес начал осознавать, что такой обмен поможет защититься другим участникам рынка – это имеет ключевое значение для развития ИБ в России", – цитирует пресс-служба слова Павлова.
https://ria.ru/20230906/uscherb-1894430533.html
https://ria.ru/20230617/lyapunov-1878857296.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900166888_164:0:1871:1280_1920x0_80_0_0_6bf18064f20fe4ade180b2e320694b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лаборатория касперского, москва, positive technologies, информационная безопасность, национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки, гк «солар» (ранее "ртк-солар")
Технологии, Лаборатория Касперского, Москва, Positive Technologies, Информационная безопасность, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (Центр киберугроз) НКЦКИ, ГК «Солар» (ранее "РТК-Солар")
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Стартовала регистрация на IX ежегодный SOC-Forum, который пройдет с 14 по 15 ноября в Москве. Впервые в российской индустрии информационной безопасности (ИБ) все доклады для мероприятия отбирало экспертное жюри из ведущих игроков отрасли, сообщает пресс-служба ГК "Солар", которая является генеральным партнером форума.
В конкурсном отборе участвовали как представители крупного бизнеса и регуляторов, так и независимые эксперты. Форум продлится два дня и будет включать в себя пять тематических секций и 92 лучших доклада из 200 заявленных. Кроме того, участники мероприятия обсудят множество актуальных тем – от выявления и реагирования на инциденты до Bug Bounty (программа обнаружения уязвимостей за вознаграждение), безопасной разработки софта и страхования киберрисков, говорится в сообщении.
Исследование показало, сколько ущерба нанесли хакеры российским компаниям
Доклады для деловой программы отбирало конкурсное жюри, куда вошли представители пяти игроков рынка ИБ: ГК "Солар"
, "Лаборатории Касперского", Positive Technologies (Позитив Текнолоджис), BI.ZONE (БИ.ЗОН) и "Перспективного мониторинга". Эксперты оценивали заявки по пятибалльной шкале, учитывались: новизна темы, ее раскрытие, актуальность, наличие клиентского опыта и отсутствие явной рекламы. Ни одна заявка не набрала максимальные пять баллов – 15 докладов заработали выше четырех баллов от жюри, а самой высокой оценкой стали 4,25 балла.
«
"В данном случае отсутствие "отличников" говорит прежде всего о строгости и избирательности жюри и совсем не означает, что качество заявленных докладов было неудовлетворительным. Кроме того, если представители отрасли подавали несколько докладов на одну и ту же тему, то конкуренция между ними усиливалась еще больше, т.к. программный комитет выступает за разнообразие тем", – приводятся в сообщении слова члена программного комитета форума и директора по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC (ДЖЕЙСОК) ГК "Солар" Алексея Павлова.
В этом году программа SOC-Forum была расширена. Ее основой стали два технических трека с практикумами по направлениям Offense (Офэнс) и Defense (Дефэнс), а также по выявлению и реагированию на инциденты. Эксперты расскажут про собственный опыт форензики и инструменты центра мониторинга ИБ. Именно в эти треки было подано наибольшее количество докладов – более 50% от всех заявок, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что в бизнесово-технологический трек традиционно войдут доклады по выявлению угроз, реагированию на инциденты и предотвращению кибератак. Вендоры и представители бизнеса обсудят SOC с точки зрения кадровых вопросов, выстраивания функций и процессов центра, расширения технологического фреймворка. Также будут затронуты темы интеграции безопасности в продукт и выстраивания безопасной разработки.
Игорь Ляпунов: успех киберзащиты в совместных усилиях бизнеса и государства
В рамках двух бизнесовых треков регуляторы представят ключевые доклады по развитию угроз, а эксперты обсудят основные тренды в киберугрозах и в защите, развитие стратегий и фреймворков в ИБ
, а также в формате "прожарки" расскажут о реальных взломах и клиентском опыте тестирования ИБ-продуктов.
"SOC-Forum за годы проведения стал узкоспециализированной, но постоянно расширяющей границы площадкой, где экспертам интересно выступать. "Безопасность должна быть тихой" – этот лозунг преследует ИБ-отрасль уже довольно давно, но сегодня все больше компаний выходят из сумрака на свет, чтобы поделиться своим опытом. Российский бизнес начал осознавать, что такой обмен поможет защититься другим участникам рынка – это имеет ключевое значение для развития ИБ в России", – цитирует пресс-служба слова Павлова.