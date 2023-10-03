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В Нижневартовске проверяют информацию о нападении собак на женщину - РИА Новости, 03.10.2023
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11:09 03.10.2023 (обновлено: 12:25 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/sobaki-1900117646.html
В Нижневартовске проверяют информацию о нападении собак на женщину
В Нижневартовске проверяют информацию о нападении собак на женщину - РИА Новости, 03.10.2023
В Нижневартовске проверяют информацию о нападении собак на женщину
Организована проверка по опубликованной в социальных сетях информации о нападении на женщину стаи собак в Нижневартовске (ХМАО), сообщает пресс-служба окружного РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:09
2023-10-03T12:25
происшествия
нижневартовск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Организована проверка по опубликованной в социальных сетях информации о нападении на женщину стаи собак в Нижневартовске (ХМАО), сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ.Судя по обнародованной местным телеканалом "Мегаполис" записи с видеорегистратора, не менее шести собак повалили женщину на землю, кусая ее. Отпугнуть животных удалось проезжающему мимо водителю."Сегодня в ряде Telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", – говорится в релизе.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе окружной клинической больницы Нижневартовска, при поступлении пострадавшей женщине была оказана необходимая медицинская помощь. "Состояние ее удовлетворительное, от госпитализации она отказалась", – сказала собеседница агентства.В понедельник пресс-служба ведомства уже информировала о начавшейся проверке в Нижневартовске после сообщений о шести случаях нападения бездомных животных на людей за последние три дня. Уточнялось, что следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городе отлова безнадзорных собак.
https://ria.ru/20230905/sobaki-1894276675.html
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происшествия, нижневартовск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижневартовск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижневартовске проверяют информацию о нападении собак на женщину

СК проверяет информацию о нападении стаи собак на женщину в Нижневартовске

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомные собаки. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Организована проверка по опубликованной в социальных сетях информации о нападении на женщину стаи собак в Нижневартовске (ХМАО), сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ.
Судя по обнародованной местным телеканалом "Мегаполис" записи с видеорегистратора, не менее шести собак повалили женщину на землю, кусая ее. Отпугнуть животных удалось проезжающему мимо водителю.
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"Сегодня в ряде Telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", – говорится в релизе.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе окружной клинической больницы Нижневартовска, при поступлении пострадавшей женщине была оказана необходимая медицинская помощь. "Состояние ее удовлетворительное, от госпитализации она отказалась", – сказала собеседница агентства.
В понедельник пресс-служба ведомства уже информировала о начавшейся проверке в Нижневартовске после сообщений о шести случаях нападения бездомных животных на людей за последние три дня. Уточнялось, что следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городе отлова безнадзорных собак.
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