https://ria.ru/20231003/sobaki-1900117646.html

В Нижневартовске проверяют информацию о нападении собак на женщину

В Нижневартовске проверяют информацию о нападении собак на женщину - РИА Новости, 03.10.2023

В Нижневартовске проверяют информацию о нападении собак на женщину

Организована проверка по опубликованной в социальных сетях информации о нападении на женщину стаи собак в Нижневартовске (ХМАО), сообщает пресс-служба окружного РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:09

2023-10-03T11:09

2023-10-03T12:25

происшествия

нижневартовск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Организована проверка по опубликованной в социальных сетях информации о нападении на женщину стаи собак в Нижневартовске (ХМАО), сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ.Судя по обнародованной местным телеканалом "Мегаполис" записи с видеорегистратора, не менее шести собак повалили женщину на землю, кусая ее. Отпугнуть животных удалось проезжающему мимо водителю."Сегодня в ряде Telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", – говорится в релизе.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе окружной клинической больницы Нижневартовска, при поступлении пострадавшей женщине была оказана необходимая медицинская помощь. "Состояние ее удовлетворительное, от госпитализации она отказалась", – сказала собеседница агентства.В понедельник пресс-служба ведомства уже информировала о начавшейся проверке в Нижневартовске после сообщений о шести случаях нападения бездомных животных на людей за последние три дня. Уточнялось, что следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городе отлова безнадзорных собак.

https://ria.ru/20230905/sobaki-1894276675.html

https://ria.ru/20231001/zapakh-1899697202.html

нижневартовск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижневартовск, россия, следственный комитет россии (ск рф)