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В Нижневартовске проверяют информацию о нападении собак на женщину
В Нижневартовске проверяют информацию о нападении собак на женщину - РИА Новости, 03.10.2023
В Нижневартовске проверяют информацию о нападении собак на женщину
Организована проверка по опубликованной в социальных сетях информации о нападении на женщину стаи собак в Нижневартовске (ХМАО), сообщает пресс-служба окружного РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:09
2023-10-03T11:09
2023-10-03T12:25
происшествия
нижневартовск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Организована проверка по опубликованной в социальных сетях информации о нападении на женщину стаи собак в Нижневартовске (ХМАО), сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ.Судя по обнародованной местным телеканалом "Мегаполис" записи с видеорегистратора, не менее шести собак повалили женщину на землю, кусая ее. Отпугнуть животных удалось проезжающему мимо водителю."Сегодня в ряде Telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", – говорится в релизе.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе окружной клинической больницы Нижневартовска, при поступлении пострадавшей женщине была оказана необходимая медицинская помощь. "Состояние ее удовлетворительное, от госпитализации она отказалась", – сказала собеседница агентства.В понедельник пресс-служба ведомства уже информировала о начавшейся проверке в Нижневартовске после сообщений о шести случаях нападения бездомных животных на людей за последние три дня. Уточнялось, что следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городе отлова безнадзорных собак.
https://ria.ru/20230905/sobaki-1894276675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижневартовск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижневартовске проверяют информацию о нападении собак на женщину
СК проверяет информацию о нападении стаи собак на женщину в Нижневартовске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости.
Организована проверка по опубликованной в социальных сетях информации о нападении на женщину стаи собак в Нижневартовске (ХМАО), сообщает
пресс-служба окружного управления СК РФ.
Судя по обнародованной местным телеканалом "Мегаполис" записи с видеорегистратора, не менее шести собак повалили женщину на землю, кусая ее. Отпугнуть животных удалось проезжающему мимо водителю.
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"Сегодня в ряде Telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск
в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", – говорится в релизе.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе окружной клинической больницы Нижневартовска, при поступлении пострадавшей женщине была оказана необходимая медицинская помощь. "Состояние ее удовлетворительное, от госпитализации она отказалась", – сказала собеседница агентства.
В понедельник пресс-служба ведомства уже информировала о начавшейся проверке в Нижневартовске после сообщений о шести случаях нападения бездомных животных на людей за последние три дня. Уточнялось, что следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городе отлова безнадзорных собак.
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