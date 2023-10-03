https://ria.ru/20231003/skulptura-1900295396.html
В Кисловодске появится первая в России музыкальная скульптура Рахманинова
В Кисловодске появится первая в России музыкальная скульптура Рахманинова - РИА Новости, 03.10.2023
В Кисловодске появится первая в России музыкальная скульптура Рахманинова
Первая в России музыкальная скульптура композитора Сергея Рахманинова появится в Кисловодске в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T21:17
2023-10-03T21:17
2023-10-03T21:17
культура
россия
сергей рахманинов
кисловодск
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 3 окт – РИА Новости. Первая в России музыкальная скульптура композитора Сергея Рахманинова появится в Кисловодске в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба администрации города. Как следует из сообщения, в Кисловодске в рамках государственной программы РФ "Развитие СКФО" на период до 2025 года началась реконструкция детской музыкальной школы N1 имени С.В. Рахманинова, расположенной на проспекте Победы. "Стоимость работ составит 371 миллион рублей. Проектом реконструкции предусмотрено изготовление скульптурной композиции знаменитого русского композитора Сергея Рахманинова. Памятник будет изображать музыканта, сидящего за роялем. Это будет первая в России скульптура Сергея Рахманинова в таком исполнении с музыкальным сопровождением", - заявили в пресс-службе. Как добавил глава города Евгений Моисеев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, скульптура композитора будет выполнена "из бронзы, покрытой патиной коричнево-красных цветов" и "станет настоящим украшением нашего главного уличного проспекта".
https://realty.ria.ru/20230929/skulptura-1899406605.html
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россия, сергей рахманинов, кисловодск, ставропольский край
Культура, Россия, Сергей Рахманинов, Кисловодск, Ставропольский край
В Кисловодске появится первая в России музыкальная скульптура Рахманинова
В Кисловодске появится первая в России музыкальная скульптура Сергея Рахманинова