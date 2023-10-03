https://ria.ru/20231003/siluanov-1900148520.html

Российский бюджет должен быть готов ко всему, заявил Силуанов

Российский бюджет должен быть готов ко всему, заявил Силуанов - РИА Новости, 03.10.2023

Российский бюджет должен быть готов ко всему, заявил Силуанов

Бюджет России не должен ориентироваться на благостные прогнозы, он должен быть готов ко всему, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:53

2023-10-03T12:53

2023-10-03T12:53

экономика

россия

антон силуанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/10/1562311053_0:0:2415:1358_1920x0_80_0_0_3c55d7879fd42e3127b953f1effa63bf.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бюджет России не должен ориентироваться на благостные прогнозы, он должен быть готов ко всему, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы должны быть готовы к различным сценариям, и как раз бюджет не должен полагаться на благостные прогнозы. Бюджет должен учитывать все те обязательства, которые принимались, и обеспечивать соответствующими ресурсами", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. По словам министра, остаются риски в развитии мировой экономики, набирает обороты экономическая и финансовая фрагментация, никуда не делись структурные дисбалансы, как и санкции. "Нам надо быть ко всему готовыми, чтобы исполнить все планы и обеспечить их ресурсами", - подчеркнул Силуанов, добавив, что бюджетная политика должна быть ответственной.

https://ria.ru/20231003/promyshlennost-1900146630.html

https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов