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Российский бюджет должен быть готов ко всему, заявил Силуанов - РИА Новости, 03.10.2023
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12:53 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/siluanov-1900148520.html
Российский бюджет должен быть готов ко всему, заявил Силуанов
Российский бюджет должен быть готов ко всему, заявил Силуанов - РИА Новости, 03.10.2023
Российский бюджет должен быть готов ко всему, заявил Силуанов
Бюджет России не должен ориентироваться на благостные прогнозы, он должен быть готов ко всему, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:53
2023-10-03T12:53
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бюджет России не должен ориентироваться на благостные прогнозы, он должен быть готов ко всему, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы должны быть готовы к различным сценариям, и как раз бюджет не должен полагаться на благостные прогнозы. Бюджет должен учитывать все те обязательства, которые принимались, и обеспечивать соответствующими ресурсами", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. По словам министра, остаются риски в развитии мировой экономики, набирает обороты экономическая и финансовая фрагментация, никуда не делись структурные дисбалансы, как и санкции. "Нам надо быть ко всему готовыми, чтобы исполнить все планы и обеспечить их ресурсами", - подчеркнул Силуанов, добавив, что бюджетная политика должна быть ответственной.
https://ria.ru/20231003/promyshlennost-1900146630.html
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Российский бюджет должен быть готов ко всему, заявил Силуанов

Силуанов: бюджет России не должен ориентироваться на благостные прогнозы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бюджет России не должен ориентироваться на благостные прогнозы, он должен быть готов ко всему, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы должны быть готовы к различным сценариям, и как раз бюджет не должен полагаться на благостные прогнозы. Бюджет должен учитывать все те обязательства, которые принимались, и обеспечивать соответствующими ресурсами", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
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По словам министра, остаются риски в развитии мировой экономики, набирает обороты экономическая и финансовая фрагментация, никуда не делись структурные дисбалансы, как и санкции.
"Нам надо быть ко всему готовыми, чтобы исполнить все планы и обеспечить их ресурсами", - подчеркнул Силуанов, добавив, что бюджетная политика должна быть ответственной.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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