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"Боимся". Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 03.10.2023
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08:51 03.10.2023 (обновлено: 18:36 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/shok-1900094834.html
"Боимся". Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
"Боимся". Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 03.10.2023
"Боимся". Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
Читателей немецкого издания Die Welt шокировали слова Владимира Зеленского про будущее Украины в Европейском союзе. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T08:51
2023-10-03T18:36
в мире
украина
киев
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt шокировали слова Владимира Зеленского про будущее Украины в Европейском союзе.&quot;Мы все знаем, что вступление Украины в ЕС — это вопрос времени&quot;, — заявил политик в своем видеообращении. Он также добавил, что встреча европейских дипломатов в Киеве &quot;уже прошла в Евросоюзе&quot;.Комментаторы предложили свои варианты возможного срока вступления Украины в Евросоюз.&quot;Я боюсь вступления Украины в ЕС. Но Боррель, Бербок и остальные видят это иначе. Какое безумие...&quot; — посетовал Wolfgang R."Зеленский считает членство в ЕС лишь "вопросом времени". Я тоже так считаю! Речь идет о 20-40 годах ожидания", — сыронизировал Ulrich S."Ха-ха-ха, Украина как член ЕС. Представляю для нее совсем другой сценарий", — написала Berth G.&quot;Да, ситуация будет сложнее для солдат Зеленского! США прекращают поддержку, Словакия тоже больше не хочет с ними вести дела&quot;, — указал Samdmann."Для приема в ЕС требуется согласие всех его членов. И я этого не вижу. Я тоже не хотел бы видеть эту бездонную финансовую яму в Евросоюзе ни при каких обстоятельствах", — подытожил Rainer S.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий. Речь идет в том числе об усилении борьбы с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Боимся". Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети

Читатели Die Welt испугались слов Зеленского про будущее Украины в ЕС

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в особняке Максимос в Афинах
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в особняке Максимос в Афинах - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в особняке Максимос в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt шокировали слова Владимира Зеленского про будущее Украины в Европейском союзе.
«

"Мы все знаем, что вступление Украины в ЕС это вопрос времени", — заявил политик в своем видеообращении. Он также добавил, что встреча европейских дипломатов в Киеве "уже прошла в Евросоюзе".

Комментаторы предложили свои варианты возможного срока вступления Украины в Евросоюз.
«

"Я боюсь вступления Украины в ЕС. Но Боррель, Бербок и остальные видят это иначе. Какое безумие..." — посетовал Wolfgang R.

"Зеленский считает членство в ЕС лишь "вопросом времени". Я тоже так считаю! Речь идет о 20-40 годах ожидания", — сыронизировал Ulrich S.
"Ха-ха-ха, Украина как член ЕС. Представляю для нее совсем другой сценарий", — написала Berth G.
«

"Да, ситуация будет сложнее для солдат Зеленского! США прекращают поддержку, Словакия тоже больше не хочет с ними вести дела", — указал Samdmann.

"Для приема в ЕС требуется согласие всех его членов. И я этого не вижу. Я тоже не хотел бы видеть эту бездонную финансовую яму в Евросоюзе ни при каких обстоятельствах", — подытожил Rainer S.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий. Речь идет в том числе об усилении борьбы с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.
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