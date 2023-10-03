"Боимся". Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
Читатели Die Welt испугались слов Зеленского про будущее Украины в ЕС
© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в особняке Максимос в Афинах
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в особняке Максимос в Афинах. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt шокировали слова Владимира Зеленского про будущее Украины в Европейском союзе.
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"Мы все знаем, что вступление Украины в ЕС — это вопрос времени", — заявил политик в своем видеообращении. Он также добавил, что встреча европейских дипломатов в Киеве "уже прошла в Евросоюзе".
Комментаторы предложили свои варианты возможного срока вступления Украины в Евросоюз.
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"Я боюсь вступления Украины в ЕС. Но Боррель, Бербок и остальные видят это иначе. Какое безумие..." — посетовал Wolfgang R.
"Зеленский считает членство в ЕС лишь "вопросом времени". Я тоже так считаю! Речь идет о 20-40 годах ожидания", — сыронизировал Ulrich S.
"Ха-ха-ха, Украина как член ЕС. Представляю для нее совсем другой сценарий", — написала Berth G.
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"Да, ситуация будет сложнее для солдат Зеленского! США прекращают поддержку, Словакия тоже больше не хочет с ними вести дела", — указал Samdmann.
"Для приема в ЕС требуется согласие всех его членов. И я этого не вижу. Я тоже не хотел бы видеть эту бездонную финансовую яму в Евросоюзе ни при каких обстоятельствах", — подытожил Rainer S.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий. Речь идет в том числе об усилении борьбы с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.