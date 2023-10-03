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Голикова: в России в этом учебном году открылось 155 новых школ - РИА Новости, 03.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:55 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/shkola-1900129107.html
Голикова: в России в этом учебном году открылось 155 новых школ
Голикова: в России в этом учебном году открылось 155 новых школ - РИА Новости, 03.10.2023
Голикова: в России в этом учебном году открылось 155 новых школ
Еще 155 новых школ открылись в этом учебном году в России, а в одной тысяче закончился капитальный ремонт в ходе реализации нацпроекта "Образование", сообщила... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:55
2023-10-03T11:55
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Еще 155 новых школ открылись в этом учебном году в России, а в одной тысяче закончился капитальный ремонт в ходе реализации нацпроекта "Образование", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В рамках реализации национального проекта "Образование" в новом учебном году открылись 155 новых школ, завершился капитальный ремонт более чем в одной тысяче школ, проводились программы повышения квалификации учителей, совершенствовалась подготовка педагогов", – сказала Голикова в видеообращении на Всероссийском форуме классных руководителей и наставников. По её словам, с этого года установлено ежегодное присуждение премий победителю и призерам Всероссийского конкурса "Учитель года России" и победителям конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Первый учитель" и "Сердце отдаю детям". Победитель конкурса "Учитель года" получает один миллион рублей, в то время как победители остальных конкурсов - по 200 тысяч рублей, их в 2023 году получили уже 1250 учителей. Призерам "Учителя года" выдается вознаграждение в 500 тысяч рублей каждому. "Приятно, что 2022 год привлек в педагогические вузы в три раза больше молодых людей, чем было ранее. Педагогические профессии становятся более престижными и востребованными – в этом есть и ваша заслуга, ярких и увлеченных своей профессией педагогов", – отметила Голикова. Форум классных руководителей и наставников пройдет 3-7 октября в Москве при участии около трех тысяч классных руководителей и кураторов среднего профессионального образования со всей России.
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Голикова: в России в этом учебном году открылось 155 новых школ

© Фото : Министерство образования Пензенской областиНовая школа в молодом микрорайоне "Город Спутник" в Пензе
Новая школа в молодом микрорайоне Город Спутник в Пензе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : Министерство образования Пензенской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Еще 155 новых школ открылись в этом учебном году в России, а в одной тысяче закончился капитальный ремонт в ходе реализации нацпроекта "Образование", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В рамках реализации национального проекта "Образование" в новом учебном году открылись 155 новых школ, завершился капитальный ремонт более чем в одной тысяче школ, проводились программы повышения квалификации учителей, совершенствовалась подготовка педагогов", – сказала Голикова в видеообращении на Всероссийском форуме классных руководителей и наставников.
По её словам, с этого года установлено ежегодное присуждение премий победителю и призерам Всероссийского конкурса "Учитель года России" и победителям конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Первый учитель" и "Сердце отдаю детям". Победитель конкурса "Учитель года" получает один миллион рублей, в то время как победители остальных конкурсов - по 200 тысяч рублей, их в 2023 году получили уже 1250 учителей. Призерам "Учителя года" выдается вознаграждение в 500 тысяч рублей каждому.
"Приятно, что 2022 год привлек в педагогические вузы в три раза больше молодых людей, чем было ранее. Педагогические профессии становятся более престижными и востребованными – в этом есть и ваша заслуга, ярких и увлеченных своей профессией педагогов", – отметила Голикова.
Форум классных руководителей и наставников пройдет 3-7 октября в Москве при участии около трех тысяч классных руководителей и кураторов среднего профессионального образования со всей России.
 
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