https://ria.ru/20231003/shkola-1900129107.html

Голикова: в России в этом учебном году открылось 155 новых школ

Голикова: в России в этом учебном году открылось 155 новых школ - РИА Новости, 03.10.2023

Голикова: в России в этом учебном году открылось 155 новых школ

Еще 155 новых школ открылись в этом учебном году в России, а в одной тысяче закончился капитальный ремонт в ходе реализации нацпроекта "Образование", сообщила... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:55

2023-10-03T11:55

2023-10-03T11:55

год педагога и наставника

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Еще 155 новых школ открылись в этом учебном году в России, а в одной тысяче закончился капитальный ремонт в ходе реализации нацпроекта "Образование", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В рамках реализации национального проекта "Образование" в новом учебном году открылись 155 новых школ, завершился капитальный ремонт более чем в одной тысяче школ, проводились программы повышения квалификации учителей, совершенствовалась подготовка педагогов", – сказала Голикова в видеообращении на Всероссийском форуме классных руководителей и наставников. По её словам, с этого года установлено ежегодное присуждение премий победителю и призерам Всероссийского конкурса "Учитель года России" и победителям конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Первый учитель" и "Сердце отдаю детям". Победитель конкурса "Учитель года" получает один миллион рублей, в то время как победители остальных конкурсов - по 200 тысяч рублей, их в 2023 году получили уже 1250 учителей. Призерам "Учителя года" выдается вознаграждение в 500 тысяч рублей каждому. "Приятно, что 2022 год привлек в педагогические вузы в три раза больше молодых людей, чем было ранее. Педагогические профессии становятся более престижными и востребованными – в этом есть и ваша заслуга, ярких и увлеченных своей профессией педагогов", – отметила Голикова. Форум классных руководителей и наставников пройдет 3-7 октября в Москве при участии около трех тысяч классных руководителей и кураторов среднего профессионального образования со всей России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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