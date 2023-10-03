https://ria.ru/20231003/shebekino-1900094704.html
ВСУ обстреляли промзону в белгородском Шебекино
ВСУ обстреляли промзону в белгородском Шебекино - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ обстреляли промзону в белгородском Шебекино
Украинские военные утром во вторник обстреляли промышленную зону в городе Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T08:48
2023-10-03T08:48
2023-10-03T08:48
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
харьковская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Украинские военные утром во вторник обстреляли промышленную зону в городе Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промышленной зоны", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что последствия на земле уточняют оперативные службы. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20230928/shebekino-1899148845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, харьковская область, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли промзону в белгородском Шебекино
ВСУ обстреляли промзону в белгородском Шебекино, пострадавших нет