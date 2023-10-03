https://ria.ru/20231003/shebekino-1900094704.html

ВСУ обстреляли промзону в белгородском Шебекино

ВСУ обстреляли промзону в белгородском Шебекино - РИА Новости, 03.10.2023

ВСУ обстреляли промзону в белгородском Шебекино

Украинские военные утром во вторник обстреляли промышленную зону в городе Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T08:48

2023-10-03T08:48

2023-10-03T08:48

шебекино

вячеслав гладков

белгородская область

харьковская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Украинские военные утром во вторник обстреляли промышленную зону в городе Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промышленной зоны", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что последствия на земле уточняют оперативные службы. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20230928/shebekino-1899148845.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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Варвара Скокшина

шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, харьковская область, вооруженные силы украины, происшествия