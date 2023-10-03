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Саперы ЗВО используют роботов для разминирования населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 03.10.2023
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06:15 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/sapery-1900087846.html
Саперы ЗВО используют роботов для разминирования населенных пунктов в ЛНР
Саперы ЗВО используют роботов для разминирования населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 03.10.2023
Саперы ЗВО используют роботов для разминирования населенных пунктов в ЛНР
Саперы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа используют специальных роботов для разминирования населенных пунктов у линии фронта в Луганской... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T06:15
2023-10-03T06:15
луганская народная республика
западный военный округ (зво)
киев
лисичанск
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Саперы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа используют специальных роботов для разминирования населенных пунктов у линии фронта в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир саперного взвода с позывным "Кельвин". Ранее саперы ЗВО рассказали, что Киев дистанционно минирует населенные пункты у линии соприкосновения в ЛНР. "Наехали катком на боеприпас, разминировали, порвали каток. У нас есть взаимозаменяемы катки. Меняем катки и продолжаем работать дальше. Этот каток – цена чьей-то жизни", - рассказал командир. Российские саперы пояснили, что робот управляется дистанционно, в данном районе он используется для уничтожения частей кассетных боеприпасов, применяемых Киевом для дистанционного минирования населенных пунктов у линии фронта. Ранее администрация Лисичанска в ЛНР сообщала что, несколько домов разрушены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, по данным властей, в результате обстрела никто не пострадал.
https://ria.ru/20230908/saper-1894900480.html
https://ria.ru/20230906/razminirovanie-1894529143.html
луганская народная республика
киев
лисичанск
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луганская народная республика, западный военный округ (зво), киев, лисичанск
Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), Киев, Лисичанск
Саперы ЗВО используют роботов для разминирования населенных пунктов в ЛНР

Саперы ЗВО при разминировании населенных пунктов в ЛНР применяют спецроботов

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийский сапер за работой
Российский сапер за работой
© Министерство обороны РФ
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Российский сапер за работой. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Саперы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа используют специальных роботов для разминирования населенных пунктов у линии фронта в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир саперного взвода с позывным "Кельвин".
Ранее саперы ЗВО рассказали, что Киев дистанционно минирует населенные пункты у линии соприкосновения в ЛНР.
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"Наехали катком на боеприпас, разминировали, порвали каток. У нас есть взаимозаменяемы катки. Меняем катки и продолжаем работать дальше. Этот каток – цена чьей-то жизни", - рассказал командир.
Российские саперы пояснили, что робот управляется дистанционно, в данном районе он используется для уничтожения частей кассетных боеприпасов, применяемых Киевом для дистанционного минирования населенных пунктов у линии фронта.
Ранее администрация Лисичанска в ЛНР сообщала что, несколько домов разрушены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, по данным властей, в результате обстрела никто не пострадал.
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Луганская Народная РеспубликаЗападный военный округ (ЗВО)КиевЛисичанск
 
 
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