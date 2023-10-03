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На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 03.10.2023
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13:40 03.10.2023 (обновлено: 13:52 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/rotatsiya-1900163618.html
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 03.10.2023
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ
Двенадцатая ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, к работе приступили четыре инспектора, сообщила во вторник пресс-служба станции РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:40
2023-10-03T13:52
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Двенадцатая ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, к работе приступили четыре инспектора, сообщила во вторник пресс-служба станции"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная 12-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии четыре инспектора", - сообщили в пресс-службе.Задачей инспекторов, как и прежде, является наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической, отмечено в сообщении.Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
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магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла двенадцатая ротация наблюдателей МАГАТЭ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Двенадцатая ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, к работе приступили четыре инспектора, сообщила во вторник пресс-служба станции
"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная 12-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии четыре инспектора", - сообщили в пресс-службе.
Задачей инспекторов, как и прежде, является наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической, отмечено в сообщении.
Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
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