https://ria.ru/20231003/rotatsiya-1900163618.html

На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 03.10.2023

На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ

Двенадцатая ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, к работе приступили четыре инспектора, сообщила во вторник пресс-служба станции РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:40

2023-10-03T13:40

2023-10-03T13:52

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Двенадцатая ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, к работе приступили четыре инспектора, сообщила во вторник пресс-служба станции"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная 12-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии четыре инспектора", - сообщили в пресс-службе.Задачей инспекторов, как и прежде, является наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической, отмечено в сообщении.Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

https://ria.ru/20230828/zaes-1892780822.html

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магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси