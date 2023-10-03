https://ria.ru/20231003/roskomnadzor-1900293066.html

Роскомнадзор напомнил о запрете обхода блокировок запрещенных сайтов

Роскомнадзор напомнил о запрете обхода блокировок запрещенных сайтов - РИА Новости, 03.10.2023

Роскомнадзор напомнил о запрете обхода блокировок запрещенных сайтов

Роскомнадзор напомнил, что в России запрещено распространение информации о доступе к заблокированным сайтам, поэтому ведомство разработает и утвердит критерии... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T20:58

2023-10-03T20:58

2023-10-03T21:21

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Роскомнадзор напомнил, что в России запрещено распространение информации о доступе к заблокированным сайтам, поэтому ведомство разработает и утвердит критерии оценки сайтов с информацией об обходе блокировок, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее во вторник зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. "Согласно проекту постановления правительства РФ, разработанному Минцифры России, Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации. После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит ведомственным приказом критерии оценки в интернете материалов, содержащих такую информацию", - сообщили в Роскомнадзоре. Там также добавили, что по закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в России "запрещено распространение сведений о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту". В сентябре Минцифры опубликовало соответствующий проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов, с помощью которого Роскомнадзор может начать блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. Позже Роскомнадзор представил проект приказа на портале проектов нормативных правовых актов, вступающий в силу с 1 марта 2024 года, в котором сказано, что ведомство может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.

https://ria.ru/20230920/vpn-servisy-1897586779.html

https://ria.ru/20230810/vpn-1889258673.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)