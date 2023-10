https://ria.ru/20231003/raketa-1900188645.html

В Кремле прокомментировали сообщения об испытаниях Россией ракеты в Арктике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения об испытаниях РФ ракеты "Буревестник" в Арктике, заявил, что не знает, с чего это взяли, и РИА Новости, 03.10.2023

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения об испытаниях РФ ракеты "Буревестник" в Арктике, заявил, что не знает, с чего это взяли, и посоветовал СМИ детальнее изучать спутниковые снимки. Ранее газета The New York Times опубликовала информацию, что якобы из спутниковых снимков следует, что Россия готовит в Арктике новые испытания ракеты с ядерным двигателем или уже провела их. По предположению газеты, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Буревестник" с ядерной силовой установкой. "Нет, не могу. Я не знаю, с чего это взяли журналисты The New York Times... По всей видимости, нужно более детально изучать спутниковые снимки", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать утверждения газеты.

