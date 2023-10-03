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В Кремле прокомментировали сообщения об испытаниях Россией ракеты в Арктике - РИА Новости, 03.10.2023
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15:17 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/raketa-1900188645.html
В Кремле прокомментировали сообщения об испытаниях Россией ракеты в Арктике
В Кремле прокомментировали сообщения об испытаниях Россией ракеты в Арктике - РИА Новости, 03.10.2023
В Кремле прокомментировали сообщения об испытаниях Россией ракеты в Арктике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения об испытаниях РФ ракеты "Буревестник" в Арктике, заявил, что не знает, с чего это взяли, и РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:17
2023-10-03T15:17
дмитрий песков
арктика
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения об испытаниях РФ ракеты "Буревестник" в Арктике, заявил, что не знает, с чего это взяли, и посоветовал СМИ детальнее изучать спутниковые снимки. Ранее газета The New York Times опубликовала информацию, что якобы из спутниковых снимков следует, что Россия готовит в Арктике новые испытания ракеты с ядерным двигателем или уже провела их. По предположению газеты, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Буревестник" с ядерной силовой установкой. "Нет, не могу. Я не знаю, с чего это взяли журналисты The New York Times... По всей видимости, нужно более детально изучать спутниковые снимки", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать утверждения газеты.
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дмитрий песков, арктика, россия
Дмитрий Песков, Арктика, Россия
В Кремле прокомментировали сообщения об испытаниях Россией ракеты в Арктике

Песков опроверг сообщения СМИ об испытаниях ракеты "Буревестник" в Арктике

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения об испытаниях РФ ракеты "Буревестник" в Арктике, заявил, что не знает, с чего это взяли, и посоветовал СМИ детальнее изучать спутниковые снимки.
Ранее газета The New York Times опубликовала информацию, что якобы из спутниковых снимков следует, что Россия готовит в Арктике новые испытания ракеты с ядерным двигателем или уже провела их. По предположению газеты, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Буревестник" с ядерной силовой установкой.
"Нет, не могу. Я не знаю, с чего это взяли журналисты The New York Times... По всей видимости, нужно более детально изучать спутниковые снимки", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать утверждения газеты.
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Дмитрий ПесковАрктикаРоссия
 
 
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