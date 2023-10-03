https://ria.ru/20231003/pvo-1900195297.html
Российская ПВО за сутки сбила 58 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 58 украинских дронов - РИА Новости, 03.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила 58 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 58 украинских дронов и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:43
2023-10-03T15:43
2023-10-03T15:43
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 58 украинских дронов и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Макеевка Луганской народной республики, Красная Гора, Шевченко, Победа, Октябрьское Донецкой народной республики, Вербовое, Мирное, Новое Запорожской области, Песчановка и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 483 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7417 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12275 танков и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6634 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13721 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231003/mobilizatsiya-1900132193.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО за сутки сбила 58 украинских дронов
МО: российская ПВО за сутки сбила 58 украинских дронов и два снаряда HIMARS
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 58 украинских дронов и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Макеевка Луганской народной республики, Красная Гора, Шевченко, Победа, Октябрьское Донецкой народной республики, Вербовое, Мирное, Новое Запорожской области, Песчановка и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 483 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7417 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12275 танков и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6634 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13721 единица специальной военной автомобильной техники.
У Генштаба нет планов по дополнительной мобилизации, заявил Шойгу