https://ria.ru/20231003/pvo-1900195297.html

Российская ПВО за сутки сбила 58 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 58 украинских дронов - РИА Новости, 03.10.2023

Российская ПВО за сутки сбила 58 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 58 украинских дронов и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:43

2023-10-03T15:43

2023-10-03T15:43

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 58 украинских дронов и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Макеевка Луганской народной республики, Красная Гора, Шевченко, Победа, Октябрьское Донецкой народной республики, Вербовое, Мирное, Новое Запорожской области, Песчановка и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 483 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7417 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12275 танков и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6634 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13721 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231003/mobilizatsiya-1900132193.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины