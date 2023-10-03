https://ria.ru/20231003/putin-1900187157.html

Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" - РИА Новости, 03.10.2023

Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

Президент России Владимир Путин 4 октября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", встретится с лауреатами РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:12

2023-10-03T15:12

2023-10-03T15:12

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 октября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", встретится с лауреатами конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля. "Четвертого октября президент России в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", а также встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231001/putin-1899742338.html

россия

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество