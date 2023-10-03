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Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" - РИА Новости, 03.10.2023
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15:12 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/putin-1900187157.html
Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"
Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" - РИА Новости, 03.10.2023
Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"
Президент России Владимир Путин 4 октября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", встретится с лауреатами РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:12
2023-10-03T15:12
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 октября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", встретится с лауреатами конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля. "Четвертого октября президент России в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", а также встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231001/putin-1899742338.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

Путин по ВКС проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 октября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", встретится с лауреатами конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля.
"Четвертого октября президент России в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", а также встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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