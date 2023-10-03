https://ria.ru/20231003/promyshlennost-1900227415.html

Нидерланды признали проблемы с оборонной промышленностью в Европе

Нидерланды признали проблемы с оборонной промышленностью в Европе - РИА Новости, 03.10.2023

Нидерланды признали проблемы с оборонной промышленностью в Европе

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен признала, что европейские страны сталкиваются с проблемами с увеличением производства для своей оборонной... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:44

2023-10-03T17:44

2023-10-03T17:44

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ВАРШАВА, 3 окт - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен признала, что европейские страны сталкиваются с проблемами с увеличением производства для своей оборонной промышленности на фоне поставок вооружений Киеву. "У нас существуют проблемы с оборонной промышленностью. У нас есть трудности с увеличением производства для собственной оборонной промышленности. То же самое касается и американской оборонной промышленности. Есть много проблем, над которыми нам надо работать", - заявила Оллонгрен во вторник, выступая на Варшавском форуме безопасности. При этом она призвала европейские страны и далее продолжать военную помощь Украине, так как, по ее мнению, украинский конфликт представляет собой "общую угрозу безопасности". В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до пяти миллиардов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230529/evropa-1874683655.html

https://ria.ru/20230922/ekonomika-1898036381.html

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в мире, украина, нидерланды, евросоюз, нато