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Объемы производства сыра и масла увеличились в Подмосковье за пять лет - РИА Новости, 03.10.2023
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Новости Подмосковья
 
14:57 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/proizvodstvo-1900182454.html
Объемы производства сыра и масла увеличились в Подмосковье за пять лет
Объемы производства сыра и масла увеличились в Подмосковье за пять лет - РИА Новости, 03.10.2023
Объемы производства сыра и масла увеличились в Подмосковье за пять лет
За последние пять лет в Московской области значительно увеличились объемы производства молочной продукции, в частности сыра и масла, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:57
2023-10-03T14:57
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За последние пять лет в Московской области значительно увеличились объемы производства молочной продукции, в частности сыра и масла, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что за последние пять лет в Московской области более чем в два раза увеличился объем выпуска сыра - с 56 тысяч тонн в 2018 году до 120,6 тысячи тонн в 2022 году. Объемы выпуска сливочного масла в этот же период также увеличились кратно – с 2,5 тысячи тонн до 9,9 тысячи тонн. "Рост в этих сферах пищевой промышленности обрабатывающего сектора связан, в том числе и с активной поддержкой малого и среднего предпринимательства в Московской области. При этом отдельное внимание регионом уделяется поддержке фермерских хозяйств", - отметила Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Зампред добавила, что отдельная поддержка в Подмосковье предусмотрена для инвесторов, реализующих проекты импортозамещения, к которым относятся, например, предприятия по выпуску сырной и молочной продукции. Одним из подобных проектов, реализация которого стартовала в Московской области, является проект компании "Рота Агро". Инвеcтор вложит один миллиард рублей в строительство завода по производству сыров и молочной продукции в городском округе Ленинский. Всего в пищевой отрасли в регионе в настоящий момент заявлено около 30 проектов импортозамещения, которые обеспечат дальнейший рост этого сектора промышленности. В пресс-службе уточнили, что в январе-августе 2023 года промышленное производство Подмосковья увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в секторе обрабатывающей промышленности, куда входит и пищевая отрасль, составил 13,8%.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Объемы производства сыра и масла увеличились в Подмосковье за пять лет

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВыработка сливочного масла
Выработка сливочного масла - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Выработка сливочного масла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За последние пять лет в Московской области значительно увеличились объемы производства молочной продукции, в частности сыра и масла, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что за последние пять лет в Московской области более чем в два раза увеличился объем выпуска сыра - с 56 тысяч тонн в 2018 году до 120,6 тысячи тонн в 2022 году. Объемы выпуска сливочного масла в этот же период также увеличились кратно – с 2,5 тысячи тонн до 9,9 тысячи тонн.
"Рост в этих сферах пищевой промышленности обрабатывающего сектора связан, в том числе и с активной поддержкой малого и среднего предпринимательства в Московской области. При этом отдельное внимание регионом уделяется поддержке фермерских хозяйств", - отметила Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Зампред добавила, что отдельная поддержка в Подмосковье предусмотрена для инвесторов, реализующих проекты импортозамещения, к которым относятся, например, предприятия по выпуску сырной и молочной продукции. Одним из подобных проектов, реализация которого стартовала в Московской области, является проект компании "Рота Агро". Инвеcтор вложит один миллиард рублей в строительство завода по производству сыров и молочной продукции в городском округе Ленинский. Всего в пищевой отрасли в регионе в настоящий момент заявлено около 30 проектов импортозамещения, которые обеспечат дальнейший рост этого сектора промышленности.
В пресс-службе уточнили, что в январе-августе 2023 года промышленное производство Подмосковья увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в секторе обрабатывающей промышленности, куда входит и пищевая отрасль, составил 13,8%.
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