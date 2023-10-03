https://ria.ru/20231003/priamure-1900119925.html

В Приамурье у недобросовестных собственников сельхозземель заберут участки

В Приамурье у недобросовестных собственников сельхозземель заберут участки - РИА Новости, 03.10.2023

В Приамурье у недобросовестных собственников сельхозземель заберут участки

Владельцы сельхозземель расположенных на выезде из Благовещенска в Приамурье, заплатят за нарушения более 1,3 миллионов рублей штрафов, губернатор области... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:25

2023-10-03T11:25

2023-10-03T11:25

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт – РИА Новости. Владельцы сельхозземель расположенных на выезде из Благовещенска в Приамурье, заплатят за нарушения более 1,3 миллионов рублей штрафов, губернатор области Василий Орлов распорядился изымать участки у нерадивых собственников, сообщает правительство региона. Специалисты выявили множество нарушений при использовании полей в направлении 11-го километра трассы Благовещенск - Гомелевка. Собственники повредили канал мелиорации, на площадях, которые по закону считаются пашней, обустраивают площадки для складов и гаражей, снимая при этом плодородный слой с почвы. "У собственников, которые варварски относятся к земле, используют ее не по назначению, будем изымать участки. Работа сложная, но абсолютно правильная, и мы доведем ее до конца. Видим сопротивление со стороны нерадивых владельцев. Люди не только губят плодородные земли, но и собираются продолжать это делать дальше. С такими собственниками диалог невозможен, они понимают только язык судебных решений", - рассказал Орлов. Он взял ситуацию на личный контроль. На проблемных участках прошли внеплановые проверки. "Внеплановые проверки проведены на 29 участках, из них на 21 обнаружены нарушения при использовании земель. Владельцы должны их устранить. Все собственники привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов превысила 1,3 миллиона рублей", - рассказала исполняющая обязанности министра имущественных отношений области Марина Суворова. Теперь владельцев участков ждут повторные проверки, а тех собственников, на землях которых вновь найдут нарушения, - суды.

https://ria.ru/20221220/zemli-1840084541.html

https://ria.ru/20220708/arenda-1801326294.html

благовещенск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

благовещенск, василий орлов (губернатор), экономика