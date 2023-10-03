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Под Калининградом вспыхнул мусорный полигон - РИА Новости, 03.10.2023
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13:37 03.10.2023 (обновлено: 13:40 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/pozhar-1900162658.html
Под Калининградом вспыхнул мусорный полигон
Под Калининградом вспыхнул мусорный полигон - РИА Новости, 03.10.2023
Под Калининградом вспыхнул мусорный полигон
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на мусорном полигоне под Калининградом, который составил 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:37
2023-10-03T13:40
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
россия
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КАЛИНИНГРАД, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на мусорном полигоне под Калининградом, который составил 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области. "Прямо сейчас в Калининградской области в посёлке Ельняки огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. Очаг открытого горения – 400 квадратных метров. От МЧС к тушению привлечены 26 человек личного состава и 6 единиц техники" - добавили в пресс службе. Пожар возник в ночь на вторник. Известно, что это не первое возгорание на полигоне.
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происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, россия
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининградская область, Россия
Под Калининградом вспыхнул мусорный полигон

В Калининградской области на площади 400 "квадратов" загорелся мусорный полигон

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожарные машины. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на мусорном полигоне под Калининградом, который составил 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области.
"Прямо сейчас в Калининградской области в посёлке Ельняки огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. Очаг открытого горения – 400 квадратных метров. От МЧС к тушению привлечены 26 человек личного состава и 6 единиц техники" - добавили в пресс службе.
Пожар возник в ночь на вторник. Известно, что это не первое возгорание на полигоне.
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ПроисшествияКалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьРоссия
 
 
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