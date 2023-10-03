https://ria.ru/20231003/pozhar-1900162658.html

Под Калининградом вспыхнул мусорный полигон

Под Калининградом вспыхнул мусорный полигон - РИА Новости, 03.10.2023

Под Калининградом вспыхнул мусорный полигон

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на мусорном полигоне под Калининградом, который составил 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:37

2023-10-03T13:37

2023-10-03T13:40

происшествия

калининград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

россия

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КАЛИНИНГРАД, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на мусорном полигоне под Калининградом, который составил 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области. "Прямо сейчас в Калининградской области в посёлке Ельняки огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. Очаг открытого горения – 400 квадратных метров. От МЧС к тушению привлечены 26 человек личного состава и 6 единиц техники" - добавили в пресс службе. Пожар возник в ночь на вторник. Известно, что это не первое возгорание на полигоне.

https://ria.ru/20230820/pozhar-1891071941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, россия