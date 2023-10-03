https://ria.ru/20231003/pozhar-1900162658.html
Под Калининградом вспыхнул мусорный полигон
Под Калининградом вспыхнул мусорный полигон - РИА Новости, 03.10.2023
Под Калининградом вспыхнул мусорный полигон
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на мусорном полигоне под Калининградом, который составил 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:37
2023-10-03T13:37
2023-10-03T13:40
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_18d1d4d1836f154659f65b539b84042a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на мусорном полигоне под Калининградом, который составил 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области. "Прямо сейчас в Калининградской области в посёлке Ельняки огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. Очаг открытого горения – 400 квадратных метров. От МЧС к тушению привлечены 26 человек личного состава и 6 единиц техники" - добавили в пресс службе. Пожар возник в ночь на вторник. Известно, что это не первое возгорание на полигоне.
https://ria.ru/20230820/pozhar-1891071941.html
калининград
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_63ce99d56af37f3dce6fb0a914eeccc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, россия
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининградская область, Россия
Под Калининградом вспыхнул мусорный полигон
В Калининградской области на площади 400 "квадратов" загорелся мусорный полигон