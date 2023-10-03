https://ria.ru/20231003/pozhar-1900127126.html

Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети

Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети - РИА Новости, 03.10.2023

Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети

Короткое замыкание могло стать причиной возгорания в доме в деревне Дерюгино Курской области, при котором погибли двое детей и их тетя, сообщили в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:52

2023-10-03T11:52

2023-10-03T11:52

происшествия

курская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Короткое замыкание могло стать причиной возгорания в доме в деревне Дерюгино Курской области, при котором погибли двое детей и их тетя, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону. "По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "причинение по неосторожности двум и более лицам". В понедельник в одном из частных домов в деревне Дерюгино произошел пожар. После тушения было обнаружено тело двух детей и их тети, которая была инвалидом.

https://ria.ru/20231002/pozhar-1899831679.html

курская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, россия