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Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети
Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети - РИА Новости, 03.10.2023
Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети
Короткое замыкание могло стать причиной возгорания в доме в деревне Дерюгино Курской области, при котором погибли двое детей и их тетя, сообщили в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:52
2023-10-03T11:52
2023-10-03T11:52
происшествия
курская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Короткое замыкание могло стать причиной возгорания в доме в деревне Дерюгино Курской области, при котором погибли двое детей и их тетя, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону. "По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "причинение по неосторожности двум и более лицам". В понедельник в одном из частных домов в деревне Дерюгино произошел пожар. После тушения было обнаружено тело двух детей и их тети, которая была инвалидом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, россия
Происшествия, Курская область, Россия
Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети
Пожар под Курском, где погибли дети, мог произойти из-за короткого замыкания