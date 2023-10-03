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Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети - РИА Новости, 03.10.2023
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11:52 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/pozhar-1900127126.html
Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети
Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети - РИА Новости, 03.10.2023
Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети
Короткое замыкание могло стать причиной возгорания в доме в деревне Дерюгино Курской области, при котором погибли двое детей и их тетя, сообщили в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:52
2023-10-03T11:52
происшествия
курская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Короткое замыкание могло стать причиной возгорания в доме в деревне Дерюгино Курской области, при котором погибли двое детей и их тетя, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону. "По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "причинение по неосторожности двум и более лицам". В понедельник в одном из частных домов в деревне Дерюгино произошел пожар. После тушения было обнаружено тело двух детей и их тети, которая была инвалидом.
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происшествия, курская область, россия
Происшествия, Курская область, Россия
Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети

Пожар под Курском, где погибли дети, мог произойти из-за короткого замыкания

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Короткое замыкание могло стать причиной возгорания в доме в деревне Дерюгино Курской области, при котором погибли двое детей и их тетя, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону.
"По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "причинение по неосторожности двум и более лицам".
В понедельник в одном из частных домов в деревне Дерюгино произошел пожар. После тушения было обнаружено тело двух детей и их тети, которая была инвалидом.
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