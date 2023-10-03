Посол в Сербии счел слова экс-командующего НАТО в Косово об СПЦ циничными
Боцан-Харченко: обвинения Уэсли Кларка в адрес Сербской церкви бездоказательны
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 окт - РИА Новости. Обвинения генерала США в отставке Уэсли Кларка в хранении оружия Сербской православной церковью (СПЦ) в Косово бездоказательны и похожи на выпады Запада против канонической Украинской православной церкви, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Экс-командующий силами НАТО в Косово обвинил ранее Сербскую церковь в том, что оружие при столкновении сербов с косовоалбанской полицией 24 сентября хранилось в монастыре Баньска на севере края. Рашско-Призренская епархия СПЦ после этого осудила заявление бывшего начальника высшего штаба союзных государств Европы (Supreme Headquarters Allied Powers Europe / SHAPE).
«
"Злонамеренные попытки отставного американского генерала Кларка бездоказательно обвинить Сербскую православную церковь в хранении оружия на территории монастырей в крае Косово и Метохия вызывают глубокую обеспокоенность", - написал посол РФ в соцсети Х.
"Та же циничная схема применяется западниками в отношении канонической Украинской православной церкви: ложная информация выдаётся за "конфиденциальные разведданные", а затем используется в качестве предлога для варварских гонений на священнослужителей и прихожан", - указал российский дипломат.
Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.