Рейтинг@Mail.ru
Посол в Сербии счел слова экс-командующего НАТО в Косово об СПЦ циничными - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/posol-1900305534.html
Посол в Сербии счел слова экс-командующего НАТО в Косово об СПЦ циничными
Посол в Сербии счел слова экс-командующего НАТО в Косово об СПЦ циничными - РИА Новости, 03.10.2023
Посол в Сербии счел слова экс-командующего НАТО в Косово об СПЦ циничными
Обвинения генерала США в отставке Уэсли Кларка в хранении оружия Сербской православной церковью (СПЦ) в Косово бездоказательны и похожи на выпады Запада против... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T23:36
2023-10-03T23:36
в мире
сербия
косово
россия
уэсли кларк
александр боцан-харченко
хавьер солано
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_0:163:3077:1894_1920x0_80_0_0_b9a6e8fd4d59f241424701f004770e63.jpg
БЕЛГРАД, 3 окт - РИА Новости. Обвинения генерала США в отставке Уэсли Кларка в хранении оружия Сербской православной церковью (СПЦ) в Косово бездоказательны и похожи на выпады Запада против канонической Украинской православной церкви, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Экс-командующий силами НАТО в Косово обвинил ранее Сербскую церковь в том, что оружие при столкновении сербов с косовоалбанской полицией 24 сентября хранилось в монастыре Баньска на севере края. Рашско-Призренская епархия СПЦ после этого осудила заявление бывшего начальника высшего штаба союзных государств Европы (Supreme Headquarters Allied Powers Europe / SHAPE). "Злонамеренные попытки отставного американского генерала Кларка бездоказательно обвинить Сербскую православную церковь в хранении оружия на территории монастырей в крае Косово и Метохия вызывают глубокую обеспокоенность", - написал посол РФ в соцсети Х. "Та же циничная схема применяется западниками в отношении канонической Украинской православной церкви: ложная информация выдаётся за "конфиденциальные разведданные", а затем используется в качестве предлога для варварских гонений на священнослужителей и прихожан", - указал российский дипломат. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230927/kosovo-1898967699.html
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898322504.html
сербия
косово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_723a43a3fbe6ab4d215e7d499c5d21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, косово, россия, уэсли кларк, александр боцан-харченко, хавьер солано, нато, украинская православная церковь, сербская православная церковь
В мире, Сербия, Косово, Россия, Уэсли Кларк, Александр Боцан-Харченко, Хавьер Солано, НАТО, Украинская православная церковь, Сербская православная церковь
Посол в Сербии счел слова экс-командующего НАТО в Косово об СПЦ циничными

Боцан-Харченко: обвинения Уэсли Кларка в адрес Сербской церкви бездоказательны

© РИА НовостиПосол России в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 окт - РИА Новости. Обвинения генерала США в отставке Уэсли Кларка в хранении оружия Сербской православной церковью (СПЦ) в Косово бездоказательны и похожи на выпады Запада против канонической Украинской православной церкви, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Экс-командующий силами НАТО в Косово обвинил ранее Сербскую церковь в том, что оружие при столкновении сербов с косовоалбанской полицией 24 сентября хранилось в монастыре Баньска на севере края. Рашско-Призренская епархия СПЦ после этого осудила заявление бывшего начальника высшего штаба союзных государств Европы (Supreme Headquarters Allied Powers Europe / SHAPE).
«
"Злонамеренные попытки отставного американского генерала Кларка бездоказательно обвинить Сербскую православную церковь в хранении оружия на территории монастырей в крае Косово и Метохия вызывают глубокую обеспокоенность", - написал посол РФ в соцсети Х.
"Та же циничная схема применяется западниками в отношении канонической Украинской православной церкви: ложная информация выдаётся за "конфиденциальные разведданные", а затем используется в качестве предлога для варварских гонений на священнослужителей и прихожан", - указал российский дипломат.
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Сербскую православную церковь и сербов хотят убрать из Косово, заявил синод
27 сентября, 15:17
Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Группа вооруженных людей в масках стоит перед монастырем Баньска на севере Косово. 24 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Епархия в Сербии сообщила о вооруженных людях в монастыре на севере Косово
24 сентября, 14:17
 
В миреСербияКосовоРоссияУэсли КларкАлександр Боцан-ХарченкоХавьер СоланоНАТОУкраинская православная церковьСербская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала